Три картины Шагала с убранствами синагог проданы на аукционе

Три из шести картин знаменитого художника-модерниста Марка Шагала, на которых изображены интерьеры синагог, проданы в Нью-Йорке на аукционе, посвященном израильскому и международному искусству, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт аукционного дома Sotheby`s.

На первой картине, датированной 1931 годом, изображен интерьер синагоги йеменитского направления, расположенной в Иерусалиме. Ожидаемая стоимость этой картины составляла от 400 до 600 тысяч долларов, но ее окончательная цена составила 872,5 тысячи долларов.

Вторая картина - изображение внутреннего убранства ашкеназской синагоги Ари в израильском Цфате. Ее предполагаемая цена колебалась в диапазоне от 300 до 500 тысяч долларов, однако новый владелец приобрел картину за 734,5 тысячи долларов.

Две этих картины Шагал создал во время своей поездки на Святую землю.

На третьей картине также изображено убранство синагоги, но уже в Вильнюсе. Картина, передающая интерьер маленькой синагоги и оцененная в 300-500 тысяч долларов, была продана в итоге за 758,5 тысячи долларов.

Марк Шагал - выдающийся художник XX века. По мнению специалистов, своим творчеством Шагал открыл в первые десятилетия прошлого века новую эру в художественной культуре, его авангардная живопись изменила искусство.

Художественный критик Роберт Хьюз называл Марка Шагала "квинтэссенцией еврейских художников ХХ века". По словам искусствоведа Майкла Дж. Льюиса, Шагал, как представитель первого поколения европейских модернистов, на протяжении десятилетий считался "наиболее уважаемым во всем мире еврейским художником".

