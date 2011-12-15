На Святой Земле пройдет фестиваль "Рок в Вифлееме"

С 19 по 21 декабря в Вифлееме уже во второй раз пройдет фестиваль "Рок в Вифлееме", призванный содействовать миру и терпимости на Святой Земле. Через культурные мероприятия и музыкальный обмен участники фестиваля будут "Строить мосты и объединяться для мирного сосуществования".

Концерты будут проходить на сцене перед базиликой Рождества Христова в Вифлееме. Почетный патронаж над инициативой взял кардинал Кристоф ШОНБОРН, а инициатором фестиваля является Эммануэль ФЛЕКЕНШТАЙН, гитарист австрийской рок-группы Cardiac Move, которая также будет выступать.

Эммануэль ФЛЕКЕНШТАЙНФ, который сейчас работает в пресс-службе Венской епархии, вырос в Вифлееме и лично видел начало второй интифады в 2000 году в Палестине, после которой пилигримом в течение многих лет был закрыт доступ в Вифлеем. Жители города страдают от последствий израильской стены, которая отделяет Вифлеем от Иерусалима.

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