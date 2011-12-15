Исламский проповедник торговал женщинами

Турецкий исламский проповедник Ахмед Махмут ЮНЛЮ арестован по обвинению в сутенерстве и торговле женщинами.

«Хожу Ахмеда», одного из самых активных последователей стамбульской антимодернистской исламской организации «İsmail-Ağa», обвиняют в том, что он закупал за рубежом женщин и держал их для сексуальных услуг. По данным турецкого еженедельника «Vatan», Ахмет Махмут ЮНЛЮ только за последние 5 месяцев получил 7 наложниц из Марокко, Казахстана и России.

Проповедник стал известен после своей речи о землетрясении, произошедшем в Турции 17 августа 1999 г., и которое унесло жизни более 17 тыс. человек.

Он заявил тогда, что катастрофа стала «карой Божьей за прелюбодеяние, проституцию, развод и ростовщичество». Погибших мусульман Юглю объявил мучениками, сказав, что это мученичество было необходимо Богу. За свою проповедь ЮНЛЮ предстал перед судом и получил 2,5 года тюрьмы за экстремистские высказывания.

В последние годы ЮНЛЮ сотрудничал с различными религиозными каналами на телевидении и в интернете. Его выступления и проповеди пользовались популярностью. Теперь проповедник снова предстанет перед судом, но уже по чисто уголовному поводу.

Кіріос