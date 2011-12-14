Депутаты хотят разрешить Церквям открывать учебные заведения

В Верховной раде зарегистрирован проект закона, разрешающего церковным организациям основывать высшие, средние, школьные и дошкольные учебные заведения. Предполагается, что программы в этих заведениях не будут отличаться от учебных программ в государственных школах и вузах, однако сверх этого там будут преподавать и религиозные дисциплины. Представители церквей положительно отнеслись к предложенной инициативе, однако утверждают, что вряд ли смогут содержать учебные заведения самостоятельно.

Законопроект предполагает внести изменения в пять законов, регулирующих сферу высшего, среднего, среднего специального и дошкольного образования. В документе предлагается разрешить церковным организациям создавать учебные заведения всех уровней. Сейчас таким правом обладают государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также частные предприятия независимо от форм собственности, а церковным организациям можно создавать лишь заведения для подготовки священнослужителей и представителей различных церковных специальностей.

Как пояснил "Ъ" один из авторов документа, народный депутат Владимир Марущенко ("Наша Украина—Народная самооборона") учебные программы в церковных заведениях не будут отличаться от государственных. Помимо прочего, там будут преподавать церковные дисциплины, которые сочтет нужными та или иная конфессия. "Мы не говорим о каких-то закрытых церковных заведениях — это будут обычные школы и институты, в которые сможет поступить каждый, кто хочет обучаться в религиозной атмосфере. Надеюсь, что в таких заведениях школьники и студенты будут не пить пиво, а начинать учебный день с молитвы",— полагает господин Марущенко.

С ним согласен секретарь Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) епископ Евстратий (Зоря). По его мнению, "дети из верующих семей должны усваивать, кроме образовательных программ, еще и религиозные ценности". "Во всех цивилизованных странах давно существуют религиозные школы",— напомнил епископ Евстратий. Вместе с тем, по его словам, принятие закона не означает мгновенного появления учебных заведений подобного плана. "Сейчас нам хватает средств только на содержание Киевской духовной академии, так что в ближайшее время мы не сможем открыть школу или институт",— заявил "Ъ" епископ Евстратий.

Эксперты к инициативе отнеслись осторожно. "Что касается высших учебных заведений, то при условии строгого соблюдения государственных образовательных стандартов это вполне допустимо",— заявил "Ъ" министр образования и науки в 2005-2007 годах Станислав Николаенко. Вместе с тем экс-министр раскритиковал инициативу открытия подобных общеобразовательных школ, поскольку это, по его мнению, может привести к расколу в обществе: "Такое было бы возможно, если бы существовала всего одна конфессия. А поскольку у нас их несколько, можно ограничиться воскресными школами и не преподавать детям постулаты определенной церкви".

Бывший кандидат богословия, впоследствии ставший деятелем атеистического движения в СССР и преданный за это анафеме в 1959 году, Евграф Дулуман к инициативе народных депутатов отнесся отрицательно. "В быстро меняющемся современном мире и без того слишком мало времени для получения необходимой информации. А молодежи хотят еще и преподавать церковные дисциплины, которые только отупляют человека. Церкви вполне хватит и тех образовательных учреждений, которые у нее есть",— заявил "Ъ" господин Дулуман.

Коммерсантъ