На Кипре изучают остатки древнего грузинского монастыря Жалия

Закончена реабилитация древнего грузинского монастырского комплекса Жалия во имя Пресвятой Богородицы, сообщает Седмица.ru. Монастырь расположен на северо-западе Кипра, в предгорьях Троодоса. Он был основан около 1060-1070-х гг. Постройки были разрушены землетрясением в 1953 г.

Археологические и реставрационные работы ведутся в монастыре с 2006 г. Общими усилиями кипрских и грузинских специалистов была расчищена вся площадь монастыря.

Во время работ была выявлена плановая структура монастырского кафоликона и раскрыта частично сохранившаяся роспись эпохи Комнинов (XII в.). Руины храмов св. Георгия и св. Николая также полностью расчищены. Определена хронология застройки монастыря. Найдены фрагменты каменного на известковом растворе водопровода, проведенного к югу от кафоликона на средства царицы Грузинской Тамары (XII в.). Среди археологических находок – 12 могил XV–XVI вв. с греческой и грузинской эпиграфикой, керамика, бронзовый крест и серебряные монеты XII-XIV вв.

Финансировали работы обе стороны: грузинская оплатила исследовательские и реабилитационные работы; кипрская — консервационные.

Правмир