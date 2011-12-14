"Божественная частица" все-таки существует

Ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) обнаружили признаки существования так называемой "божественной частицы" - бозона Хиггса - однако пока не обладают необходимым количеством данных для того, чтобы подтвердить его существование. Об этом физики ЦЕРН рассказали в штаб-квартире Центра в Женеве в рамках семинара об итогах работы в 2011 году по поиску бозона Хиггса - частицы, которая несет ответственность за массу элементарных частиц.

Исследования велись при помощи Большого адронного коллайдера (БАК) - крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц, действующего близ Женевы. Свои выводы физики делали, анализируя результаты столкновения пучков протонов, циркулирующих практически со скоростью света в обоих направлениях 27-киломметрового туннеля коллайдера. Лишь в этом году ученые зафиксировали 400 трлн протон-протонных столкновений.

Как рассказал сотрудник эксперимента Atlas Майкл Хаусшилд, "детекторы на обоих экспериментах зарегистрировали массу частицы в районе 125 гигаэлектронвольт (ГэВ)". "Мы получили намек, что обнаружили бозон Хиггс, но только намек. Еще очень рано говорить об открытии. Вполне возможно, речь идет о статистическом колебании", - сказал ученый. Он сообщил, что для того, чтобы сделать дополнительные выводы, и, возможно, подтвердить обнаружение так называемой "частицы Бога" "необходимо собрать в 3-4 раза больше данных, чем в этом году".

Хаусшилд сообщил, что в 2011 году на БАК были собраны данные объемом 5 обратных фемтобарнов, что означает накопленную светимость, т.е. служит показателем количества частиц, пролетевших по кольцу БАК. По словам ученого, в следующем году, как ожидается, объем собранных данных должен достичь 16 обратных фемтобарнов.

В нынешнем году БАК работал на энергии 7 тераэлектронвольт (ТэВ) или 3,5 ТэВ на пучок. По данным Хаусшилда, в феврале следующего года будет принято решение, увеличить ли энергию до 8 ТэВ.

Бозон Хиггса, обнаружение которого стало бы крупнейшим успехом современной физики, - пока не найденное звено физической теории "Стандартного типа". В рамках этой теории рассматриваются две возможности - существование "легкого" и "тяжелого" вариантов бозона. "Легкий" Хиггс с массой от 135 до 200 ГэВ распадается на пары W-бозонов, а если масса бозона составляет 200 ГэВ или больше, то на пары Z-бозонов, которые, в свою очередь, порождают электроны и мюоны.

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