В Тернопольской области отметили 20-летия собора Единения христиан Востока и Запада

В Подволочиске Тернопольской области сегодня состоялись торжества по случаю 20-летия собора Единения христиан Востока и Запада. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, по этому случаю в храме состоялось Архиерейское богослужение. Участие в литургии приняли представители властей и духовенства.

«Этот удивительный храм, построенный вблизи реки Збруч, является настоящим символом единения христиан всей Украины. Уже многие годы здесь звучит слово евангельской науки и щедро засеваются зерна Христова учения», – сказал во время своего приветственного выступления по случаю юбилея храма председатель обладминистрации Валентин ХОПТЯН.

Он также высоко оценил душпастырскую деятельность настоятеля храма отца ТАРАСИЯ и вручил ему нагрудный знак «Честь и слава Тернопільщини».

Справка УНИАН. Краеугольный камень Собора Единения христиан Востока и Запада был заложен и освящен Патриархом МСТИСЛАВОМ в 1991 году.

