Израиль закрыл пешеходный мост к Храмовой горе

Израильские власти закрыли по соображениям безопасности пешеходный мост, ведущий к религиозным святыням мусульман и иудеев на Храмовой горе.

Деревянный мост был построен в качестве временной замены каменному мосту, разрушенному землетрясением в 2004 году. Однако израильские инженеры недавно объявили о том, что он может рухнуть в любой момент, в связи с чем власти решили закрыть его с целью сноса и построения нового, каменного, моста.

Израиль намеревался снести мост уже давно, однако власти опасались гнева мусульман, которые возмущаются любым проявлением активности израильтян на территории мечети Аль-Акса, отмечают израильские СМИ.

В полиции подчеркнули, что закрытие моста не помешает верующим, поскольку он использовался преимущественно туристами. Местные верующие обычно пользуются другим путем.

Территория мечети Аль-Акса на Храмовой горе является объектом ожесточенных споров и конфликтов между иудеями и мусульманами. Аль-Акса - одна из главных мусульманских святынь. Однако иудеи добились разрешения израильских властей молиться у западной стены снаружи мечети, поскольку также считают это место своей святыней.

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