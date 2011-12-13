20 декабря львовские пластуны примут Вифлеемский огонь мира
Традиционная акция
20 декабря львовские пластуны будут перенимать эстафету Вифлеемского огня мира. Уже тринадцатый раз польские скауты передадут Огонь украинским пластунам на границе наших государств.
Об этом сообщила пресс-служба львовской станицы «Пласт».
В 1989 г. скауты начали распространять Вифлеемский огонь мира по всем континентам. Украинские пластуны, по примеру скаутов всего мира, впервые приняли эстафету в 1998 году. С тех пор акция стала традиционной.
Как и ежегодно, эстафета началась в Вене, куда Вифлеемский огонь привозят с места рождения Иисуса Христа. Там происходит передача скаутам всего мира для распространения в каждый христианский дом. В этом году такая передача состоялась 10 декабря, на ней присутствовали и украинские пластуны.
Путь Вифлеемского огня мира Украины начнется 20 декабря на границе в пункте пропуска Рава-Русская, где в очередной раз встретятся польские харцеры и украинские пластуны. Кроме торжественной передачи Огня мира скауты также споют традиционные песни и обменяются рождественскими подарками.
А уже вечером этого же дня львовские пластуны передадут Вифлеемский огонь мира на сохранение в собор св. Юра. 3 января состоится торжественная передача Огня мира общине города.
Акция распространения Вифлеемского Огня Мира происходит в рамках празднования 100-летия Пласта - скаутинга в Украине.
Католический обозреватель