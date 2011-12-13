Кэтлин Кеннеди подвергла критике католический епископат США

Кэтлин КЕННЕДИ ТАУНСЕНД, дочь сенатора Роберта Кеннеди и племянница президента США Джона Кеннеди, заявила, что «консервативные епископы» Католической Церкви в США идут «не в ногу» со своей паствой, поскольку они выступают против контрацепции. Свою позицию Кэтлин КЕННЕДИ в статье, опубликованной изданием «The Atlantic» пояснила так. Большинство женщин-католичек, по ее наблюдениям, используют противозачаточные средства. Таким образом, неблагоразумно для иерархии выступить против подобной практики.

В этой связи цитирующее статью Кэтлин КЕННЕДИ католическое новостное агентство CWN задается риторическим вопросом: должны ли епископы также отказаться от Десяти заповедей на том основании, что большинство верующих все равно грешат и нарушают их?

Бывший вице-губернатор штата Мэриленд утверждает, что американские епископы лицемерны в своей позиции по вопросу о недопустимости использования противозачаточных средств.

Кэтлин КЕННЕДИ ТАУНСЕНД (род. в 1951 г.) с 1995 по 2003 г. занимала пост вице-губернатора штата Мериленд. В настоящее время является видным деятелем Демократической партии. Также известна как публицист и автор нескольких документальных фильмов.

Представители знаменитой семьи Кеннеди, имеющей ирландское происхождение, традиционно исповедуют католицизм. Джон Кеннеди был единственным в истории США президентом-католиком.

Седмица.Ru

