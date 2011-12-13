В Словении неизвестные вандалы повредили Русскую часовню, построенную на перевале Вршич в память о 300 русских военнопленных, погибших там под снежной лавиной во время Первой мировой войны. Об этом в воскресенье сообщили представители полиции города Крань /северо-запад республики/.

По данным полицейских, несколько дней назад неизвестные оторвали от стен часовни медные полосы, накрывавшие по всему периметру здания верхнюю часть фундамента и отводившие от него воду. При этом были уничтожены несколько нижних рядов деревянных пластинок внешней обшивки памятника. В полиции полагают, что преступление совершено в целях продажи цветного металла.

По мнению представителей общества дружбы “Словения-Россия”, которое многие годы ухаживает за часовней, произошедшее следует расценивать как случай вандализма. “Это преступление. Часовня – это памятник культуры и одновременно церковь, – заявил секретарь общества Игорь ФУРЛАН. – Надеюсь, что полиция найдет совершивших его”. Он сообщил, что о случившемся общество сразу поставило в известность президента страны Данило ТЮРКА, традиционно являющего почетным покровителем ежегодных встреч словенской и российской общественности и политиков у Русской часовни на перевале Вршич. По первым оценкам, на восстановление часовни необходимо затратить несколько тысяч евро.

Русскую часовню построили в 1916 году русские военнопленные на высоте около 1 км. в память о 300 своих товарищах, строивших дорогу через перевал Вршич и погибших под снежной лавиной. В 2005 году она была отреставрирована.

Ru.euronews

