Правые активисты "оккупировали" место крещения Христа

Группа правых активистов забаррикадировалась в одном из пустующих строений в Касир аль-Яхуд, месте, где, согласно традиции, крестился Иисус Христос.

Данная акция проводится в знак протеста против "вмешательства Иордании во внутренние дела Израиля", сообщила в понедельник вечером радиостанция "Коль Исраэль".

Протестующие осудили заявления властей Иордании по поводу закрытия Моста Муграбим в Старом городе Иерусалима и призвали партию "Ликуд" "вернуться к своей настоящей идеологии".

Место крещения, называемое Касир аль - Яхуд, расположено на полосе отчуждения иордано-израильской границы в районе пограничного перехода Алленби. Касир аль - Яхуд перешел под израильский контроль после Шестидневной войны 1967 года, и до лета 2011 года оставался закрытым для туристов, за исключением нескольких праздничных дней в году. Летом это место было открыто для посетителей.

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