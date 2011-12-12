На Прикарпатье реставрировали икону ХVII века
04:53, 12 декабря 2011Общество
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Ее возраст установили при помощи рентгена
Ивано-Франковский областной художественный музей презентовал отреставрированную икону ХVII века «Богородицу Одигитрию».
Как сообщили УНИАН в дирекции музея, сначала считалось, что икона написана в 1872 году, но после реставрации оказалось, что она датирована ХVII веком.
Икону на реставрацию привезли из села Залуквы Галицкого района. Ее возраст был установлен при помощи рентгена во Львове.
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