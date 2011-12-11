"Арабская весна" подорвала позиции христиан на Ближнем Востоке

События "арабской весны" сделали позиции христиан на Ближнем Востоке наиболее уязвимыми за последние несколько веков. Такое мнение высказал глава Англиканской церкви - архиепископ Кентерберийский Роуэн УИЛЬЯМС, выступая в палате лордов британского парламента, передает ИТАР-ТАСС.

"В настоящее время позиции христиан в регионе более уязвимы, чем когда-либо за последние столетия", - констатировал он.

По словам архиепископа, "волна христианских беженцев из Ирака на фоне постоянной угрозы и атак оставила после себя значительно сократившееся христианское население". Кроме того, в Египте сегодня наблюдаются беспрецедентные масштабы эмиграции коптов, несмотря на длительную историю их пребывания на территории страны. В этих условиях, считает архиепископ, единственным способом для христианских жителей обезопасить себя станет создание ими более обособленных сообществ.

УИЛЬЯМС также критически отметил, что "западная политическая риторика либо полностью игнорирует христиан, либо бездумно обрекает их на риск путем придания военному конфликту религиозной подоплеки, напоминая тем самым о "крестовых походах".

"Потенциал радикального политического обновления на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки очень велик, равно как и риски", - указал архиепископ. Он выразил уверенность в том, что "безопасность и благополучие исторических сообществ христиан станет "лакмусовой бумажкой" в отношении более широких вопросов политического здоровья в регионе".

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