В Риме закончена реставрация церкви с фресками Джулио Романо

В Риме закончена реставрация алтаря церкви Санта-Мария дель Анима, фрески для которой написал ученик Рафаэля — Джулио Романо, пишет Gloria.tv. Реставрационные работы, занявшие полгода, будут представлены в воскресенье, 11 декабря, после торжественной Мессы.

Церковь Санта-Мария дель Анима принадлежит немецкоговорящей общине Рима.

Еще одной достопримечательностью алтарной части храма являются две фрески Девы Марии, написанные художником XVIII в. Людовиком Штерном. На одной из них изображено Рождество Божией Матери, на другой – Успение.

Кроме фресок Джулио Романо, в алтаре храма находится гробница «немецкого» Папы Адриана VI (1522 - 1523). Мраморный рельеф изображает прибытие заочно избранного Папой уроженца Утрехта в Рим. Адриан VI запечатлен в виде лежащей на саркофаге фигуры: голова увенчана тяжелой тиарой, лицо выражает скорбь. Он прославился своим непримиримым отношением к культуре Ренессанса, в которой видел возрождение язычества.

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