Древние украинские церковные рукописи теперь во Всемирной цифровой библиотеке

В Национальной библиотеке имени Вернадского 8 декабря состоялась презентация цифровых копий трех древних украинских книг, добавленных в состав Всемирной цифровой библиотеки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, новыми экземплярами Всемирной цифровой библиотеки стали три украинских рукописи: «Киевские глаголические листки» - самая давняя церковнославянская рукопись (800-1000 гг.); «Деяния и послания апостольские» - первое датированное украинское издание, напечатанное в 1574 г; и первое прижизненное издание «Кобзаря».

Библиотека избрала эти фундаментальные тексты как первый украинский взнос в глобальный проект, направленный на сохранение мирового культурного наследия и его распространения в цифровой форме.

Книга «Деяния и послания апостольские», известна под названием «Апостол», – первый датированный импринт (печатный отпечаток), опубликованный на территории современной Украины, во Львове, в 1574 г. Иваном Федоровым (около 1510–1583 гг.)

Книга «Киевские глаголические листки» - самая давняя церковнославянская рукопись с логично последовательным текстом, одна из самых давних достопримечательностей древнеславянской письменности, которая составляет огромную эстетичную и лингвистическую ценность для мировой культуры (дата создания – около 800–1000 гг.).

*** Всемирная цифровая библиотека основана в 2009 году. Это совместный проект Библиотеки Конгресса США, ЮНЕСКО и других партнеров со всего мира.

Фото УНИАН

