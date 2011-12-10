В Белоруссии объявили о создании музея Библии

Государственное учреждение образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета, созданное в октябре 2004 года как юридически самостоятельное структурное подразделение ведущего высшего учебного заведения Республики Беларусь, объявило о создании музея Библии.

Цель музея — популяризация знаний об истории создания Библии и переводов ее на разные языки.

Музей Библии в Минске может стать важным явлением как церковной, так и светской культуры Белоруссии, полагают инициаторы создания музея.

Музей пополняет коллекцию за счет личных пожертвований. Оргкомитет приглашает неравнодушных людей пожертвовать в музей экспонаты: Библии прошлых лет издания, Библии на разных языках, а также картины, скульптуры, керамику, книги, карты, фотографии, почтовые марки и монеты, связанные с библейской тематикой.

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