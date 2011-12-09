В РПЦ призывают помнить уроки Большой смуты

Глава Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин убежден, что для преодоления политических разногласий российскому обществу необходимо не забывать об уроках Большой смуты.

"Урок преодоления Смуты, урок созидания народного единства, урок вразумления народом элиты должен быть не только достоянием исторических судеб, этот урок, я в этом убежден, важен для нашего будущего. Его нужно твердо выучить, чтобы избежать новых смут, в которые многие сегодня хотели бы ввергнуть Россию", - сказал он накануне на слушаниях в Общественной палате, посвященных 400-летию преодоления Смуты и восстановления государственности, празднование которого пройдет в 2012 году.

По мнению Всеволода Чаплина, "этот урок нужно выучить, чтобы понять: Россия может выжить и утвердиться как мощная сила в истории только при условии единства всех слоев общества, единства народа и власти, единства поверх национальных и политических разделений".

Священник призвал найти "те формы празднования памятной даты, которые смогли бы поднять народный дух, объединить людей, сделать для них понятным на уровне самых простых мыслей и чувств, что значит быть гражданином России, наследником нашей истории и строителем нашего будущего".

Представитель РПЦ уверен, что "при всех тех спорах, которые имеют место относительно той традиции государственности, которая возникла в 1612-1613 годах, относительно событий, которые имели место в 1612 году, для нашего народа празднуемая дата имеет огромное значение" и достойна стать общенародным праздником.

NEWSru

