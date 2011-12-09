Библия переведена на язык дьюла

Закончен перевод Библии на язык дьюла, на котором говорит почти половина населения Кот-д’Ивуар и около трети жителей Буркина Фасо (Западная Африка). Перевод, выполненный мюнхенским лигвистом, переводчиком и экспертом в области ислама Фрицом Герлингом, будет опубликован в 2012 г.

До работы над переводом Библии у дьюла не было собственного алфавита, пишет evangelisch.de, письменность основывалась на латинице и некоторых знаках арабского языка. Государственным языком в Кот-д’Ивуар и Буркина Фасо является французский, дьюла существует как язык межплеменного общения.

Работа над переводом Библии заняла почти 25 лет и отличалась повышенной сложностью. Язык дьюла является тональным, т.е. в зависимости от интонации может меняться лексическое и грамматическое значение слова. В языке не существовало некоторых слов, необходимых для описания христианских реалий, их необходимо было «придумать». Например, слово «храм» было передано как «большой дом для поклонения Богу». Само слово «Бог» в дьюла имеет более абстрактное значение. Поэтому «Бог есть любовь» лингвист перевел как «Бог все делает с любовью».

В настоящее время существует полный перевод Библии на 469 языков. Еще на 2058 языков переведены отдельные книги Нового Завета или весь Новый Завет.

Седмица.

