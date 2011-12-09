Вера и молитва делает человека счастливым

Проведя многочисленные исследования, два профессора Университета Наварры пришли к выводу, что на ощущение счастья человека значительно влияет принадлежность к религии.

Агентство CWN приводит слова ученых: «Религия или деноминация оказывает значительное влияние на счастье человека». «У католиков и протестантов уровень счастья высокий, а в то же время в православных или представителей других восточных религий - самый низкий".

«Частота посещения богослужений и молитва также влияют на уровень счастья: те, кто практикует это ежедневно, отмечают, что есть более счастливыми, чем те, кто никогда этого не делает», - добавляют ученые.

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