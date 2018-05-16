В Киеве на IV Антикварном Салоне представлены уникальные иконы XVI-XVIII вв.

В Киеве в Художественном Арсенале вчера открылся Четвертый Большой Антикварный Салон - масштабный проект, который представляет шедевры мирового искусства, уникальные музейные и галерейные коллекции, исторические раритеты.

Большой Антикварный Салон презентовал наиболее интересные коллекции 14 украинских музеев и 20 галерей.

Среди коллекционных икон работы иконописных школ XVI-ХХ вв.: Оружейная палата, Палех, Мстера, Москва, Ярославль, Кострома и др.

Предшественником мастерских Оружейной палаты была мастерская палата Ивана Грозного. Во второй половине XVII века Оружейная палата стала центром изобразительного искусства, в стенах которой объединились силы всех художественных школ Руси. Различные художественные приемы «переплавлялись» здесь в единое национальное искусство.

В основе стиля палехской иконописи лежат традиции древнесуздальской школы и некоторые особенности московской иконописи ХV-ХVI вв. Для палехской иконы характерны мягкие плавные линии и сдержанная гармоничная красочная гамма.

В основе мстерского стиля лежит условная форма изображения, исходным началом которой были каноны древнерусского искусства: стремление к символике образа, метафоричности изобразительного языка, иносказательности понятий и представлений.

Жемчужина экспозиции - доспехи «крылатых гусар», основной ударной силы войск Речи Посполитой XVII-XVIII веков.

Киев впервые увидел уникальную старинное оружие и батальную живопись ХVI-ХVIII вв.

«Искусство оружия и оружие как искусство» - экспонаты выставки представлены уже не как сокрушительное орудие, а как неповторимое произведение искусства.

Открытие Большого Антикварного Салона посетил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. В комментарии «УНИАН-Религии» он отметил, что ему понравилась атмосфера мероприятия. Также он выразил надежду, что «люди, которые собирают, хранят сокровища нашего народа, передадут его последующим поколениям».

Говоря об иконах, Владимир Литвин сообщил, что глядя на лики, он не может сказать нравится ему та или иная икона – «просто люблю иконы и чувствую, если она намолена».

«Намоленая икона к себе притягивает. Я не согласен, когда икону выставляют на продажу, она должна быть там, где она должна быть (Речь о храмах. – Авт.). И каждый человек может подойти и почувствовать, получить энергию, стать более возвышенным», - считает Владимир Литвин.

Августовская икона Божией Матери — почитаемая в Русской Церкви икона Богородицы, написанная в память её явления в 1914 году русским солдатам перед Первой августовской битвой.

По рассказам солдат, они увидели на небе Божию Матерь с младенцем Иисусом Христом в одной её руке, а другая рука указывала на запад. Это сообщение было опубликовано в печати и вызвало воодушевление в войсках. С 1915 года появляются первые иконописные изображения события.

В 2008 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил внести в официальный месяцеслов 1 (14) сентября празднование в честь Августовской иконы Божией Матери.

Вознесение Господне, конец XVII - начало XVIII века. Школа мастеров оружейной палаты. Россия, Москва.

Тайная вечеря. Икона в стиле украинского барокко, XIX в.



Снятие со Креста. XIX в.



Евангелие. Кожа. Львов, 1636 год.



Апостол с редким названием «Таблица невидимая сердца человеческого, на которой не пером, но перстом Божиим и языком апостольским, не чернилом, но духом святым и слезами апостольскими написана суть».

Львов, 1666 год.

Заказная именная икона: святые Виктор, Федор и лик Спасителя. XIX век.



Покров Пресвятой Богородицы, XIX век, Черниговщина. На иконе изображены исторические личности XVII-XVIII вв.



Воздвижение Креста, Россия, Кострома, XVIII век.



Благовещение. Вставки с Царских врат. Русский Север, XVII век.



Икона Пресвятой Богородицы "Скоропослушница", написана на святой горе Афон, конец XIX века.



Божия Матерь "Тихвинская", XVI век. Оклад - XVIII век.



Пресвятая Богородица, XVI век.



Святой Николай Чудотворец, Россия, XVII в. Божия Матерь "Всем скорбящим радосте", Россия, Орел, XIX в.

Виктория Гончаренко, «УНИАН-Религии».Фото автора.