Сегодня в Донецке откроют два памятника



Сегодня, 9 декабря в 9.30, в парковом комплексе ДК "Металлургов" состоится торжественное открытие реставрированного мемориала "Жертвам фашизма". В этом мероприятии примут участие донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, представители облгосадминистрации и облсовета, а также священнослужители.

Однако на этом праздник не закончится. Через полчаса рядом пройдет открытие памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

В рамках реконструкции памятника "Жертвам фашизма" был позолочен венок на монументе, установлено видеонаблюдение, фоновое озвучивание и архитектурное освещение.

Реконструкцию самого парка планируется завершить до окончания 2011 года, а ДК "Металлургов" - в начале 2012 года. Ожидается, что Дворец сможет стать одним из лучших в Европе. А в парке, прилегающем к нему, будет высажено около 800 новых саженцев. Дополнительно соорудят каскадный фонтан, детские площадки и летнюю эстраду, где дончане смогут посещать интересные городские мероприятия

ngo.donetsk