Россия вложит 10 млн. долл. в реставрацию Сергиевского подворья

По данным израильской газеты The Marker, правительство РФ инвестирует 10 миллионов долларов в реставрацию расположенного в центре Иерусалима исторического комплекса Сергиевского подворья, переданного Израилем России.

Эта информация дала порталу NEWSru Israel напомнить об истории комплекса, которая насчитывает уже более 150 лет.

В 1860 году семья русского царя приобрела в Иерусалиме значительный участок земли, который сегодня известен как Русское подворье. На этом месте уже находилось здание, в котором позже расположились полиция, тюрьма, Музей подполья, лаборатории медицинского факультета и другие учреждения.

За приобретением участка в 75 дунамов, который служил плацдармом для учений турецкой армии, стояло желание России закрепиться на Святой земле и, прежде всего, создать место, где можно было бы размещать паломников.

В 1872 году на этой территории был возведен собор Святой Троицы, мужской и женский странноприимные дома. Также было закончено строительство здания Духовной миссии, больницы и некоторых других зданий.

Основное здание Сергиевского подворья было достроено в 1890 году на средства Императорского православного палестинского общества и великого князя Сергея Александровича Романова по проекту иерусалимского архитектора Георгия Франгиа.

После прихода в России к власти большевиков в 1917 году здание Русского подворья опустело. Скоро большинство помещений заняли англичане, которые использовали строения в соответствии с пожеланиями своей администрации.

В 1948 году англичане покинули Израиль, а недвижимость Русского подворья передали Израилю. Через 16 лет после этого была заключена сделка, в результате которой Русское подворье стало официально собственностью Израиля. В рамках этой сделки Израиль заплатил Советскому Союзу 4,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона долларов были выплачены апельсинами Jaffa и другими израильскими товарами. Тем не менее, "апельсиновая сделка" не касалась здания, в котором располагались офисы мирового суда, и собора Святой Троицы, оставшегося собственностью России.

После Шестидневной войны (лето 1967-го года) дипломатические отношения между Израилем и Советским Союзом были прерваны, и правительство Израиля издало распоряжение, на основании которого еврейское государство было объявлено арендатором двух зданий, права которого защищены законом. В результате этой юридической уловки Россия не могла заставить Израиль покинуть эти здания силой.

В 1987 году, вскоре после начала в СССР перестройки, Израиль посетила первая советская официальная делегация, задача которой заключалась в розыске и переписи принадлежащих СССР зданий. Делегация действовала под прикрытием финского консульства.

Через несколько лет, после развала Советского Союза, российской делегации удалось вернуть права на собор Святой Троицы и здание духовной миссии. Этому предшествовали изнурительные переговоры с Израилем. Закон о защите прав съемщика не позволял русским вынудить арендаторов покинуть эти помещения. Еврейское государство регулярно вносило "арендную плату", составлявшую около полумиллиона долларов.

Долго велись споры о том, кто является законным наследником Православного палестинского общества, которое приобрело здание. За него боролись Русская православная церковь за границей, центр которой находится в Нью-Йорке, и Российская академия наук. Потомков великого князя Сергея Александровича, которые записаны в турецких земельных описях владельцами здания, нет в живых.

Многочисленные комиссии пытались разрешить конфликт вокруг этих построек. Формальное решение было принято в феврале 2009 года. Это было одно из последних решений правительства Эхуда Ольмерта. 3 февраля 2009 года министр финансов Израиля Рони Бар-Он официально сообщил о передаче прав на Сергиево подворье в Иерусалиме правительству Российской Федерации.

Организация "Юридический форум за Израиль" пыталась оспорить решение правительства в Высшем суде справедливости, однако БАГАЦ постановил, что решение правительства о передаче Сергиевского подворья России было обоснованно и необходимо. К такому выводу судьи пришли, выслушав аргументы сотрудников Министерства иностранных дел и Министерства главы правительства.

В 2011 году символические ключи от Сергиевского подворья были вручены послу России в Израиле Петру Стегнию в Министерстве иностранных дел Израиля.