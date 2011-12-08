Сегодня Церковь чтит святого Климента

Христиане восточной традиции сегодня чествуют святого Климента, жизнь и смерть которого связаны с Украиной. Его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.

Святость этого Христова подвижника также признает Западная Церковь и память его отмечает 23 ноября.

Святой Климент был четвертым Римским Архиереем, он возглавлял Церковь с 92 по 101 годы - задолго до ее разделения на Католическую и Православную. По утверджению Тертуллиана, Климента Римского рукоположил святой Петр. Как свидетельствуют раннехристианские источники, будущий Папа был из знатной семьи. Когда Клименту исполнилось 24 года, он услышал о приходе Христа и захотел узнать о его учении подробнее. Для этого Климент отправился на восток: в Александрии он слушал проповеди апостола Варнавы, а в Иудее нашел святого апостола Петра, принял от него крещение и присоединился к его ученикам.

Впоследствии Климент стал одним из ближайших сподвижников Петра, был рукоположен им в епископы, а около 91 года, возглавил Римскую Церковь.

Во время очередных гонений на Церковь в Римской Империи перед Климентом предстал непростой выбор - принести жертвоприношение языческим богам или отправиться в ссылку. Святой избрал последнее. Его сослали в Крым, в Херсонес, который тогда был окраиной империи и местом ссылки христиан.

Несмотря на каторжный труд в каменоломнях Херсонеса, Климент продолжил христианскую проповедь. Каждый день он крестил до 500 язычников из окрестных мест. Число новообращенных на полуострове стремительно росло и впоследствии христиане для своих нужд обустроили 75 новых церквей а еще разрушили языческие капища, разрушили идолы.

Для наведения порядка в Херсонес император направил своего посланника, который приказал привязать Климента к якорю и утопить в море, чтобы его последователи не смогли найти тела.

Однако по молитвам учеников Климента и остального народа, море отступило от берега на 500 метров, и люди нашли тело мученика. В течение семи веков - вплоть до царствования византийского императора Никифора I - море ежегодно отступало на несколько дней, давая верным возможность приходить и поклониться святому.

Святого Климента с древнейших времен почитали в Украине. Его мощи хранились сначала в Десятинной церкви. В Киево-Печерской лавре сегодня можно поклониться Честной голове святого.

На гербе города Инкерман (Крым) изображен Климент І, что напоминает о связи святого с Херсонесом.

РИСУ