Имам запретил женщинам подходить к бананам и огурцам

Неназванный исламский священнослужитель из Европы запретил женщинам приближаться к фруктам и овощам, которые напоминают мужской половой орган. Таким образом имам надеется обезопасить представительниц прекрасного пола от греха - то есть от "мыслей о сексе".

Как написал накануне египетский новостной сайт Bikya Masr, имам убежден, что женщинам даже приближаться нельзя к бананам или огурцам.

"Если женщины хотят употребить их в пищу, то третье лицо, предпочтительно мужчина-родственник (отец или муж), должен нарезать плод на маленькие части и подать женщине в таком виде", - предписывает мусульманский священнослужитель.

Как пояснил имам, бананы и огурцы "напоминают мужской член" и потому способны возбудить женщин или "заставить их думать о сексе". К "опасным" для женщин овощам он также причисляет морковь и цукини.

Между тем новость об этих предписаниях быстро распространилась по интернету и стала поводом для обсуждений на форумах либеральных мусульман, которых новая фетва с одной стороны разгневала, а с другой - заставила устыдиться за подобные умозаключения, допущенные богословом.

Как отмечает газета The Times of India, проблема унижения и угнетения женщин в ультраконсервативных исламских сообществах стала сегодня предметом интенсивного обсуждения во всем мире.

NEWSru.

