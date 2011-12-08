Русская православная церковь (РПЦ) будет уделять особое внимание проблемам детей-сирот.

"Целый ряд соборных решений Русской православной церкви и Синодальные постановления направлены на то, чтобы стимулировать работу в этой области (защита прав детей. - Прим ред.), особенно что касается детей-сирот", - сказал Патриарх Кирилл, слова которого приводит ИТАР-ТАСС.

Он также отметил, что Церковь придает большое значение работе аппарата детского омбудсмена, к которой "Церковь в силу своей специфики имеет самое непосредственное отношение".

По данным Патриарха, на территории России при РПЦ функционирует 90 приютов, где проживают примерно 1,5 тыс. детей: примерно поровну мальчиков и девочек. "Сегодня вместе с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мы осуществляем ревизию всех учреждений, выявляем слабые места, но и одновременно у нас появляется возможность суммировать положительный опыт Церкви", - подчеркнул он.

Патриарх также отметил, что высокий процент детей из приютов при РПЦ получают хорошее образование, около 30% - высшее, 25-27% - среднее специальное. Самой важной стороной деятельности приходов, отметил Патриарх, является тот факт, что на средства монастырей осуществляется сопровождение детей до начала самостоятельной жизни. "То есть, даже если они обучаются в вузах, монастыри заботятся о них, материально поддерживают, заботятся о месте проживания, вплоть до приобретения квартир, когда они вступают в брак", - пояснил глава Церкви.

Государственных приютов в России существует 41, но только в половине из них реализуется схема поддержки детей со стороны государства, в 50% случаев - это касается опекунских семей, в 34% - если юридическое лицо - приют.

"Несмотря на то, что это очень скромная поддержка, тем не менее Церковь с благодарностью воспринимает это. Конечно, было бы полезно, если бы эта поддержка была увеличена, но одновременно мы стараемся привлекать спонсоров", - отметил Патриарх Кирилл.