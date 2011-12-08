В портрете папы Юлия II узнали работу Рафаэля

В коллекции Музея Штеделевского художественного института (Франкфурт-на-Майне, Германия) находится портрет папы Юлия II, написанный Рафаэлем и его учениками. Об этом заявили сотрудники музея, которые приобрели картину, считавшуюся более поздней копией полотна итальянского мастера, в 2010 году.

Как сообщает Bloomberg, эта картина в 2007 году выставлялась на аукцион с нижней границей эстимейта в 8 тысяч евро, но тогда ее никто не купил. Позднее музей приобрел ее у немецкого коллекционера, который живет в Швейцарии. Точная сумма сделки не известна, но, по данным агентства, музей заплатил за картину "существенно ниже ее рыночной стоимости". Покупку картины в музее назвали большой удачей.

Картина впервые будет выставлена в основной экспозиции 15 декабря, когда для посещения откроются залы старых мастеров. Они находились на реставрации на протяжении 14 месяцев.

Существуют еще две версии портрета папы Юлия II кисти Рафаэля - один находится в галерее Уффици, другой в Национальной галерее; последний считается наиболее известной работой. Оригинальной работой Рафаэля долгое время считалось полотно из Уффици, однако исследование картины в Лондоне, проведенное в 1969 году, показало, что задний план полотна в процессе написания переделывали. После этого оригинальной работой стали считать портрет папы из Национальной галереи.

Картину из Штеделевского музея также исследовали с помощью микроскопа и рентгена. Оказалось, что эту работу также серьезно переписали в процессе создания, в частности, были переделаны кисти рук, черты лица и кресло. Это говорит о том, что картину вряд ли писали с оригинала.

Папа Юлий II известен, в частности, тем, что заказал Микеланджело фрески в Сикстинской капелле. На портрете Рафаэля папа изображен в три четверти сидящим на стуле. Эта картина стала образцом для других портретов римских пап.

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