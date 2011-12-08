Ватиканская библиотека будет в интернете

Сейчас Библиотека Ватикана является одной из крупнейших в мире библиотек, а теперь будет - среди самых современных. Запланировано, что эта библиотека вскоре должна заполнить огромный объем в Интернете. С помощью технологий НАСА будет отсканировано 80000 библиотечных рукописей.

Монсеньор Чезаре ПАЗАНИ, префект Апостольской библиотеки Ватикана говорит, что идею оцифровать библиотечные издания обсуждали в течение многих лет, но только сейчас смогли воплотить ее в жизнь. В этом помогут современные технологии FITS, а также опыт, как избегать ошибок.

«Очень важно представить всю информацию. Но рукописи и библиотечное содержание требует огромного объема работы. Ведь надо учитывать информацию, которая может быть значительной и интересной».



Все документы оцифрованных рукописей займут примерно 45 миллиард байт.

По словам префекта Апостольской библиотеки Ватикана, основной проблемой проекта является финансирование.

Значительную финансовую помощь уже предоставил Гейдельбергский университет из Германии и Фонд Энцо Грубые из Италии.

Первые документы, по словам о. ПАЗИНИ, будут доступны в Интернете через год. Это будет беспрецедентным моментом, когда бесценные документы станут доступны для общего просмотра.

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ