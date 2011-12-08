О проблеме мирного сосуществования христиан и мусульман

Египетский ученый-исламовед и по совместительству член Ордена иезуитов Самир Халил САМИР совместно с немецкой журналисткой Михаэлой КОЛЛЕР опубликовали новое исследование «Мусульмане и христиане – история и перспективы соседства».

Исламизация и исламофобия являются лишь вершинами айсберга в широком поле дискуссии, открытой с ростом влияния ислама в Европе. С одной стороны, в многокультурном светском обществе видна тенденция к потере христианской веры, лежащей в основе европейской культуры. С другой стороны, огромный поток иммигрантов из мусульманских стран, категорически отвергает западную культуру. Многие христиане смотрят с беспокойством на окружающую их действительность, особенно после жестоких нападений на их единоверцев в Египте и других странах Ближнего Востока. Они задаются вопросом, что будет с их собственной религией в Европе и как они должны встретить последователей ислама?

Новая книга Самира Халила САМИРА и Михаэлы КОЛЛЕР, основываясь на фактах истории и анализе современной ситуации, пытается дать ответ на этот вопрос. Авторы не предлагают рецепта для скорого решения межрелигиозных проблем и достижения мирного сосуществования культур. Анализируя прошлое, они утверждают диалог как главный принцип сосуществования, который был решающим как во времена противостояния, так и в период расцвета двух мировых религий. Различия ислама и христианства должны быть приняты как должное и при этом стимулировать желание понять друг друга. Авторы убеждены, что диалог позволит развиваться плодотворному межкультурному обмену.

«…Все проверяйте, хорошего держитесь» - цитируют исследователи ап. Павла. «Идея заключается в интеграции после тщательного исследования аллогенных элементов в мою собственную культуру, чтобы создать новую культуру, которая обогатит мою культуру», — резюмируют авторы. Они проводят параллель с «золотым веком» арабской культуры (IX-X вв.), в основе которого лежал симбиоз греческого христианского и арабского мусульманского наследия.

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