Жизнь святой великомученицы Екатерины

"Православие и мир"

7 декабря (24 ноября по старому стилю) – день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, равно почитаемой как Православной, так и Католической церковью.

О жизни Екатерины, как и о жизнях подавляющего большинства мучеников первых веков христианства, нам известно до обидного мало. Жития святых составлялись спустя не одно столетие на основании так называемых мартириев («мученичеств»), которые также писались далеко не по горячим следам. Этот жанр церковной литературы сложился в Византийской империи и сочетал в себе агиографию и беллетристику. Авторы мартириев придерживались определенной сюжетной схемы и главное внимание, разумеется, уделяли мученическому подвигу святых, одновременно обращая внимание на их сны, мысли и переживания. Однако хронология и исторические реалии большинства мартириев настолько размыты или противоречивы, что ученые не считают их серьезными источниками.

Конечно, для верующего человека в житии святого главное не столько его биография, сколько указание на горячую веру, любовь к Господу и готовность отдать за Него жизнь. Это образцы для подражания, нравственные ориентиры. И все же о любимых святых хочется узнать как можно больше. Так что же нам известно о жизни святой Екатерины?

Откуда мы о ней знаем?

Основными источниками жизнеописания святой являются мученичество, приписываемое некому Афанасию (Анастасию), называвшему себя стенографом и слугой Екатерины, мученичество, составленное Симеоном Метафрастом, три анонимных мартирия, а также «Похвальное слово Екатерине» Анастасия Протасикрита. Самое раннее из них относится к VI-VII вв. На их основе позднее были написаны многочисленные агиографические сочинения, посвященные великомученице, причем ее жизнеописание варьировалось, дополнялось новыми деталями (например, описание обручения Екатерины с Небесным Женихом появилось в ее житиях лишь в XIV в.).

Указывается, что Екатерина пострадала за Христа между 305 и 312 гг. Поскольку известно, что на тот момент ей было 18 лет, год ее рождения – между 287 и 294 гг. Место рождения – Александрия Египетская. Считается, что Екатерина происходила из знатного рода, ее отцом называют некого Конста – правителя Александрии. Однако среди римских проконсулов конца III – начала IV вв. человека с таким именем нет. Впрочем, не исключено, что среди предков великомученицы были греческие цари Египта. Греческим является и ее имя – дословно «всегда чистая».

Впрочем, некоторые источники указывают возможное языческое имя Екатерины – Доротея. Достоверных свидетельств этому не обнаружено. Однако Евсевий Кесарийский, современник святой, в своей «Церковной истории» упоминает о безымянной мученице, история которой один в один совпадает с жизнеописанием Екатерины. Кроме того обстоятельства, что неизвестная мученица была не казнена, а отправлена в ссылку. В латинском переводе Руфина Турания эта женщина фигурирует под именем Доротея. Церковный историк XVI в. Цезарь Бароний предполагал, что святая Екатерина действительно могла претерпеть мученическую кончину уже после возвращения из ссылки.

Жизнь Екатерины до обращения

Жизнь Екатерины до крещения подтверждала: можно иметь все, но не быть счастливым человеком. Знатное происхождение, богатство, необычайная красота, глубокий ум, блестящее образование – всем этим она обладала в избытке. Согласно житию, написанному святителем Димитрием Ростовским, Екатерина «изучила творения всех языческих писателей и всех древних стихотворцев и философов… хорошо знала Екатерина сочинения мудрецов древности, но она изучила также сочинения знаменитейших врачей, кроме того она научилась всему ораторскому и диалектическому искусству и знала также многие языки и наречия».

Родители Екатерины торопились выдать дочь замуж, женихи один за другим просили ее руки, но девушка заявила, что согласиться стать женой лишь того, кто превзойдет ее во всем – в знатности, богатстве, красоте и уме. Вряд ли это было проявлением гордыни, скорее всего, умная девица понимала, что неравный брак не принесет ей счастья, и предпочла сохранить себя в чистоте девства.

Мать Екатерины, тайная христианка, привела ее к своему духовному отцу, сирийскому монаху. Побеседовав с девушкой, старец решил открыть ей веру во Христа. Он рассказал Екатерине, что знает Юношу, превосходящего ее во всем. Старец дал ей икону, изображающую Богородицу с Младенцем Иисусом на руках, и научил молитве, в которой Екатерина должна была попросить Деву Марию показать ей чудесного Юношу – Ее Сына. Просьба девушки была исполнена: в ту же ночь Екатерина увидела во сне Богородицу с Младенцем на руках. Однако Младенец отворачивался от Екатерины, не желая смотреть на особу, по Его словам, нищую, худородную, безобразную и безумную – как и любой человек, не омытый водами святого крещения.

Проснувшись, опечаленная Екатерина пошла за советом к старцу. Просветив ее в вере, монах совершил над Екатериной таинство крещения. Поздние редакции жития святой рассказывают, что после этого она снова увидела во сне Богоматерь с Младенцем, Который теперь смотрел на Екатерину ласково и вручил ей перстень в знак обручения с Небесным Женихом. После пробуждения девушка обнаружила перстень у себя на пальце.

Свидетельница веры

Через некоторое время в Александрию на языческое празднество прибыл император. Какой именно – точно неизвестно. Это было время тетрархии – правления четырех императоров одновременно, и за период с 305 по 312 г. Римской империей управляли ни много ни мало девять императоров. Чаще других называют Максимина, Максимиана и Максенция (возможно, эта путаница происходит из-за сходства имен), но наиболее вероятно, что это был Максимин II Даза (или Дайа). Во-первых, он был цезарем, а позднее августом восточной части империи, куда входил и Египет, во-вторых, вошел в историю прежде всего как необузданный и жестокий гонитель христиан.

Екатерина решила убедить императора в ложности языческой веры и донести до него правду о Христе. С этим она явилась в дворец – для знатной особы это было возможно. Император был поражен ее красотой и умными речами, а поскольку сам был не готов к подобному спору, пригласил во дворец пятьдесят мудрейших философов и риторов, которые должны были убедить девушку отречься от христианства. Однако Екатерина с легкость победила их, доказав ничтожество римских богов. После поражения в диспуте ученые были приговорены к сожжению на костре. Перед казнью они приняли христианскую веру, и останки их были обнаружены не тронутыми огнем, после чего еще многие уверовали во Христа.

Мученичество

Император уговаривал Екатерину отказаться от веры в Единого Бога и принести жертву языческим богам. После категорического отказа мученицу долго истязали, а затем заключили в темницу. Двенадцать дней голубь приносил ей пищу, а затем явился Сам Христос в окружении ангелов, чтобы укрепить ее перед предстоящими мучениями.

Супруга императора, узнав о мудрости и добродетелях Екатерины, вместе с военачальником Порфирием и отрядом солдат ночью тайно навестила ее в темнице. Побеседовав с Екатериной, все они также уверовали во Христа.

Специально для устрашения Екатерины было изготовлено орудие пытки: на ось насадили четыре деревянных колеса, утыканных железными остриями. Вращаясь в разные стороны, колеса должны были растерзать тело стоящей между ними мученицы, которая осталась тверда и не отказалась от Христа. Житие рассказывает о том, как невидимая сила разрушила это сооружение, колеса разлетелись в разные стороны, убив немало зевак, пришедших поглазеть на казнь.

После этого жена императора при всех обличила своего мужа и исповедала себя христианкой, а вместе с ней – Порфирий и его воины. Всех их подвергли страшным мучениям, а затем обезглавили. Императрица известна нам как мученица Августа, хотя это не имя, а лишь титул супруги августа. Однако этот факт – еще одно указание на императора Максимина, поскольку Максенций не был августом, а жена Максимиана Евтропия благополучно пережила мужа.

Нечестивый император предпринял еще одну попытку соблазнить Екатерину – на этот раз лаской. В обмен на отречение от Христа он обещал сделать ее своей наложницей или даже законной супругой. Максимин действительно славился крайней степенью распутства, а Екатерина оставалась прекрасной даже после всех истязаний. Мученица с возмущением отвергла его притязания, и разгневанный император приказал усечь ей голову мечом.

С молитвой положила Екатерина голову на плаху, и из раны вместо крови потекло молоко. По преданию, тело мученицы было отнесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая.

Почитание

Три века спустя монахи Преображенского монастыря, построенного императором Юстинианом, повинуясь видению, поднялись на гору, нашли там нетленные останки святой Екатерины – главу и левую руку, опознали их по кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли мощи в обитель. В настоящее время мощи великомученицы сохраняются в небольшой мраморной раке в алтаре католикона -главного храма монастыря святой Екатерины (так стал называться Синайский монастырь после перенесения туда святых останков), на правой стороне престола. Еще одна часть мощей (палец) находится в мощевике иконы великомученицы Екатерины в левом нефе храма и всегда открыта верующим для поклонения.

Синай. Монастырь святой Екатерины

Первые сохранившиеся изображения Екатерины относятся к VIII-IX вв. На православных иконах мученица традиционно изображается в царском одеянии, с венцом на голове и крестом в правой руке. Известны изображения святой, опирающейся на колесо, с пальмовой ветвью в руке. Иконография «Обручение великомученицы Екатерины» сложилась в XVIII в. под влиянием западных образцов.

Впервые память святой Екатерины отмечается в «Типиконе Великой церкви» IX-XI вв. Ее гимнография восходит к IX в. Именно тогда преподобный Феофан Никейский и монах по имени Вавил создали в честь великомученицы Екатерины несколько замечательных песнопений, которые и поныне поются в день ее преставления. Также преподобный Феофан написал в честь великомученицы канон, краегранесие которого гласит: «Екатерину приснопамятную песньми пою…»

Тропарь святой великомученице Екатерине

Добродетельми яко лучами солнечными просветила еси неверныя мудрецы, и якоже пресветлая луна ходящим в нощи неверия тму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, Богозванная невесто блаженная Екатерине; желанием востекла еси в небесный чертог к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже со ангелы предстояще, за ны молися, творящия пречестную память твою.

Кондак святой великомученице Екатерине

Лик честный Божественно мучениколюбцы воздвигните ныне, почитающе всемудрую Екатерину: сия бо в тризнищи Христа проповеда, и змия попра, риторов разумы укротивши.