Католический епископ объявил мобильники "инструментом греха"

Католический епископ Клаудио Сильверо во время проповеди в религиозном центре Каакупе к востоку от столицы Парагвая Асунсьона объявил мобильные телефоны "проклятыми инструментами греха", несущими зло христианским семьям.

В телефонном интервью агентству Associated Press Сильверо заявил, что мобильный телефон способствует развитию "неподобающих отношений" между людьми, а также упрощает доступ к порнографии. По словам епископа, "развращенное использование сотовых телефонов и интернета" наносит вред около 40% христиан.

Католическая церковь в целом мнение Сильверо не разделяет, отмечает агентство. Сотовые телефоны активно используются священнослужителями Ватикана, а по благословению церкви уже создано несколько специальных мобильных приложений, сообщает РИА "Новости".