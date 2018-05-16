Святой Александр Невский: Не в силе Бог, а в правде!

Святой князь Александр Невский родился 30 мая 1219 года в Переяславле-Залесском. Отцом его был Ярослав – младший сын Всеволода Большое Гнездо, прадедом – Владимир Мономах. Мать святого князя Александра Феодосия происходила из южно-русских князей и была наследницей их лучших качеств. Прадедом матери был князь Мстислав Храбрый, причисленный к лику святых, мощи которого находятся сейчас в Софийском соборе. Дед матери, Мстислав Мстиславич Удалой в конце своей жизни стал схимником.

Основные военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было около 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года.

С самого раннего детства св. князь принял благословение на ратное служение во Имя Бога на защиту Русской земли. На третьем или четвертом году жизни совершался постриг в воины.

Княжеских сыновей обычно постригали епископы. Обряд происходил в храме. Мальчика ставили перед царскими вратами, и над ним произносилась молитва, в которой испрашивалось благословение Божие. Затем постригались волосы в знак того, что дитя посвящается Богу. После совершения обряда отрока сажали на коня – это означало его будущую самостоятельность. В руки давали оружие, обыкновенно – лук со стрелами, что указывало на обязанность воина защищать родину от внешних врагов.

Этот обряд был совершен над Александром святителем Симоном, епископом Суздальским, в Спасо-Преображенском соборе города Переяславля, где проходило детство великого князя. С молодых лет князей учили грамоте. При обучении старались ознакомить юношу с книгами Священного Писания, главным образом с Евангелием и Псалтирью.

Юный Александр с юных лет отличался глубоким религиозным настроением и живым чувством долга. Серьезный не по летам характер его не позволял ему предаваться пустым забавам. Кроме чтения священных книг, любил он церковное пение.

Приобретали юные князья и светские знания. Они изучали иностранные языки, преимущественно латинский и греческий, и на этих языках читали античную литературу. Наряду с книжным воспитанием обращалось большое внимание и на воспитание физическое: езда верхом, стрельба из лука, владение другим оружием.

Выдающимся событием в жизни князей было «посажение на стол». Этот обряд считался необходимым, без него князь не был бы князем. Поэтому в летописях к выражению «вокняжился» обычно прибавляется: «и сел на столе».

«Вокняжение» молодого Александра Ярославича происходило в Софийском Новгородском соборе в 1236 году. Благословляя сына своего на княжение в Новгороде, Ярослав Всеволодович сказал ему: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч – твоею грозою! Бог дал тебе старейшинство между братьями, а Новгород Великий – старейшее княжение во всей земле Русской!» Архипастырь, возложив руки на главу князя, молился Царю царей, чтобы он «из Своего жилища» благословил верного раба Своего Александра, укрепил его «силою свыше», утвердил его на «престоле правды», показал его доблестным защитником святой соборной церкви и сподобил его «небесного царства».

В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Брячислава Александру. Отец, Ярослав, благословил их при венчании святой чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. Эта икона постоянно находилась при святом Александре, а затем она была взята из Городецкого монастыря, где он скончался, его братом Василием Ярославичем Костромским и перенесена в Кострому.

Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские орды, с запада угрожали крестоносцы, которые, воспользовавшись нашествием Батыя, вторглись в пределы Отечества. В 1240 году войско шведов на кораблях под командованием зятя шведского короля Биргера вторглось в Неву. Гордый швед прислал в Новгород к князю Александру гонцов со словами: «Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь и пленяю твою землю».

Но этот надменный вызов не смутил юного князя, хотя у него была только малочисленная дружина. Отдав приказание наличным военным силам быть готовыми к походу, Александр пришел в Софийский собор. Там он вместе со святителем и новгородским народом горячо молился.

Окончив молитву и приняв благословение от святителя Спиридона, вышел князь Александр из Софийского собора к своей дружине и новгородскому народу и обратился к ним со словами: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!»

Его святое воодушевление передалось дружине и народу. С небольшой дружиной, уповая на Бога, князь сразу же направился навстречу врагу.

Перед битвой случилось чудное предзнаменование. Воин Пелгуй, во святом крещении Филипп, был в ночном дозоре. Он всю ночь провел без сна, следил за шведским войском, которое прибывало на кораблях по Неве до устья реки Ижоры, где высаживалось на сушу. Этот воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по Неве, и в ней святых князей мучеников Бориса и Глеба. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику нашему Александру».

Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князю, святой Александр по благочестию своему повелел никому не говорить о чуде, а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов, которые были застигнуты врасплох. Прежде чем враги успели опомниться, русские дружным натиском ударили на них. Как Божия гроза, впереди всех пронесся в середину врагов юный князь и с неукротимой отвагой бросился на Биргера и нанес ему тяжкий удар по лицу – «возложил ему печать на лицо». Была страшная битва. Ангел Божий незримо помогал православному воинству. Когда наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти русские воины, было обнаружено множество перебитых врагов.

За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским.

Опасным врагом оставались немецкие рыцари-крестоносцы.

В 1240 году немцам удалось захватить Копорье, Псков и Изборск.

Святой Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение. На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр молился: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного Святополка». По его молитве помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы были полностью разгромлены.

Западные пределы Русской земли были ограждены, но с восточной стороны против бесчисленных полчищ монголов требовалась мудрая дипломатия, «кротость голубя и мудрость змеи». Поскольку невозможно было противостоять военной силой против монголов, нужно было искать компромисс.

Князь Александр пять раз ездил к хану татарскому, кланялся, унижался, вымаливал милость и пощаду. Однажды пришлось святому Александру ехать в самое гнездо татарского царства, в Монголию, к пределам Дальнего Востока, к истокам Амура, среди невыразимых трудностей и опасностей тогдашнего путешествия. Надо было кланяться хану, надо было унижаться и смиряться, надо было переносить потерю независимости русского народа. Много золота и серебра уплатил князь хану, выкупая пленных русских, смягчая его гнев данью и подарками. Одного он не хотел отдать, одним не мог пожертвовать: святою православною верою.

Русский летописей передает нам картину приема ханом князя Александра. У хана Батыя был такой обычай: приезжающих к нему на поклонение сразу не допускали к хану, а отправляли к волхвам, которые заставляли их пройти сквозь огонь, затем надо было поклониться кусту, огню и идолам. Александру Ярославичу также предстояло исполнить эти обряды.

Благочестивый князь наотрез отказался подчиниться требованиям, противным христианской совести. «Смерть, смерть ему», – закричали волхвы. Но приближенные хана пошли к Батыю, чтобы узнать решение своего господина. Прошло несколько минут напряженного ожидания. Наконец, явились ханские слуги и, к общему удивлению, принесли приказ хана не принуждать Александра к исполнению обрядов. Александр предстал пред лицо Батыя.

Величественный вид князя поразил хана. Батый сразу понял, что перед ним – князь, далеко превосходивший других князей своим умом и достоинствами. Самодовольная улыбка проскользнула по лицу хана, когда князь Александр склонил перед ним свою голову и сказал: «Царь, я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари не стану кланяться+ Я служу единому Богу, Его чту и Ему поклоняюсь!» Батый некоторое время любовался героем, наконец, произнес, обратясь к окружающим: «Правду говорили мне, нет князя, равного этому».

Верность Православию святой князь Александр показал, когда посланные в 1248 году Римским папой Иннокентием IV два кардинала пытались склонить князя в католичество, обещая помощь в борьбе с монголами. На это князь ответил, что мы верны Христовой Церкви и Православной вере, которая зиждется на Семи Вселенских Соборах, а «от вас учения не принимаем».

Святой Александр, вдохновляемый верой Христовой, чувствовал великую ответственность пред Богом и историей за судьбу Святой Церкви и своей Родины. В 1261 году стараниями князя Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви.

В 1262 году суздальский и ростовский народ, не терпя татарских сборщиков дани, поднял восстание против них. Пущены были слухи, что сам великий князь Александр разослал по городам грамоты, что «татар бити». Восставший народ, несмотря на справедливую ненависть к притеснителям, ограничился только убийством наиболее свирепых хищников, поэтому и убитых было немного. Ждали татарской мести. Но Бог направил события в совсем другое русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством. В этом великом соединении русских и татарских земель была положена основа будущего многонационального Российского государства.

Святой князь Александр в своей последней поездке в Сарай исполнил свой долг пред Богом, спасая Русь от возмездия татар за восстание против них. Но и силы его были отданы все, жизнь его была положена на служение своей Родине и вере. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно заболел. Не доезжая Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его было перенесено во Владимир, в Рождественский монастырь, где митрополит Кирилл с духовенством совершил погребение. В надгробном слове митрополит Кирилл сказал: «Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли суздальской. Не будет больше такого князя в Русской земле».

Александр Невский канонизирован как благоверный князь.

При погребении было явлено Богом чудо. Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. «И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв, и тело его было привезено издалека в зимнее время».

Так прославил Бог своего угодника – святого воина-князя Александра Невского.

Протоиерей Анатолий Малинин,"Православие и мир"