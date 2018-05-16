Декабрь религиозный: католики празднуют Рождество, а иудеи – Хануку

Первоначально год у древних римлян состоял из десяти месяцев, последний среди которых декабрь (от "decem", десятый). Начало зимы с давних пор имело событийно насыщенный характер, что переняло и христианство. Тем не менее, народные развлечения, такие, как игры в снежки, катание молодежи на санях, носили оттенок сдержанности: поскольку подходит время рождественского поста – Пилипівки.

Введение во храм Пресвятой Девы Марии

В наступающем месяце главенствующее место среди праздников занимает конечно же Третья Пречистая, как именуют в народе Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Набожные родители ведут в этот день в церковь подрастающих дочерей, желая приобщить их небесной чистоте Богородицы.

В декабре также чествуют двух, особо уважаемых на Украине, святых: Николая чудотворца и великомученицу Варвару. В давние времена их иконы, наряду с образами Христа Спасителя и Богородицы, занимали почетное место в красном углу каждой хаты. Живут они и в народных поговорках. Трещит Варюха – береги нос да ухо! Пришла Варвара, заварварят и морозы. Варвара снегом постелит, Савва загладит метелью, а Никола морозом придавит. В день памяти святой великомученицы, которая по поверью спасает от «наглой», т.е. внезапной смерти, в киевский Владимирский собор к ее мощам, выстроится длинная очередь.

2 декабря поминают первого игумена Киево-Печерской лавры, преподобного Варлаама, сына Яна Вышатича, столичного воеводы и тысячника, а по-нашему – мэра. Рукополагал его сам преподобный Антоний, основатель Печерской обители, правил же тогда князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Несколько лет назад день этот пополнился в святцах именем преподобного Алексия Карпаторусского, проявившего себя стойким защитником Православной веры при гонениях на Западной Украине со стороны австро-венгерских властей в годы Первой мировой войны.

4-го – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 6 декабря чествуют Благоверного великого князя Александра Невского, победителя псов-рыцарей в Ледовом побоище. Ему принадлежит известная фраза: «Кто к нам с мечем придет – от меча и погибнет». Одновременно вспоминают святителя Митрофана, епископа Воронежского.

7 декабря – великомученицы Екатерины, дочери греческого царя, победившей в философском диспуте многих мудрецов. Самая красивая девица своего времени отказалась от земных благ ради Небесного Жениха, по христианскому преданию, лично вручившего ей обручальное кольцо. Тогда же вспоминают и преподобного Меркурия, постника Печерского.

8-го – день святителя Климента, Папы Римского, сосланного на Крымские каменоломни, а затем казненного по распоряжению императора Траяна в 101 году. Святая глава мученика была принесена Великим князем Владимиром в Киев, а ныне пребывает в Дальних Пещерах лавры.

9 декабря день великомученика Георгия, связанный с освящением церкви, построенной в Киеве Ярославом Мудрым в честь своего Небесного покровителя. Поговорка «Вот тебе, бабушка и Юрьев день», возникшая по поводу запрета Бориса Годунова крепостным менять своих хозяев, как раз к нему и относится.

10-го – иконы, именуемой «Знамение», в честь события 1170 года, когда Великий Новгород штурмовало войско князя Андрея Боголюбского. Осаду сняли после случившегося чуда: в образ, вынесенный на крепостную стену, попала стрела а из «раны» начала сочиться кровь.

12 декабря празднуют преподобного Нектария Печерского, а 13-го Апостола Андрея Первозванного, ступавшего некогда по киевским холмам и предрекшего славу будущему христианскому граду.

14 декабря – пророка Наума, в день памяти которого («Придет Наум – наведет на ум»), раньше начинали преподавать грамоту малышам. 15-го поминают преподобных: Афанасия и другого Афанасия - затворников Печерских .

17 декабря – святой Великомученицы Варвары и святителя Геннадия Новгородского, знаменитого борьбой с «ересью жидовской». 19-го – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, «второго после Бога заступника».

22-го, в день зимнего солнцеворота празднуют Зачатие Праведною Анной Пресвятой Богородицы.

23 декабря чествуют святителя Иоасафа Белгородского, наследника славного казацкого рода Горленков, внука гетмана Даниила Апостола. 24-го – преподобного Никона Сухого, 25-го - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, 26-го – Мардария, затворников Печерских.

28 декабря отмечают Собор Крымских святых.

30-го – святых ветхозаветных отроков Даниила, Анании, Азарии и Мисаила. Библейская история рассказывает, как они, будучи брошены царем Навуходоносором в печь, были спасены ангелом и неповрежденные славили Бога.

И, наконец, 31 декабря – суббота перед Рождеством Христовым.

У КАТОЛИКОВ

Продолжается период Адвента (от лат. adventus – пришествие) – предрождественского Поста, с которого у католиков начинается новый литургический год. Верные римской церкви готовятся к духовной встрече Христа, вспоминают предсказания пророков о приходе Спасителя. Это время покаяния, когда богослужения проводятся в траурных облачениях, не рекомендуется устраивать свадьбы и общественные мероприятия развлекательного характера.

Продолжительность Адвента около четырех недель. Каждое его воскресение приравнено по своей значимости к великим праздникам и посвящается определенному событию. Первое воскресенье – грядущему пришествию Иисуса Христа в конце времен, второе и третье – Иоанну Крестителю, четвертое – особому значению Матери Божией в тайне Боговоплощения.

8 декабря – День Непорочного зачатия Девы Марии, однако следует заметить, что древняя церковь подобного учения не знала. Ввел его в 1476 году папа Сикст IV, а Пий IX в 1854-м закрепил в качестве догмата. Утверждается, будто Мария с момента зачатия была освобождена от первородного греха. Православная церковь также утверждает, что Богородица не грешила в своей жизни, однако причиной этого считает ее высочайшую нравственную чистоту.

25 декабря – Рождество, которое у католиков отмечается особо торжественно, с тремя церковными богослужениями, совершаемыми в полночь, на рассвете и днем: в лоне Отца, во чреве Богоматери, и в душах верующих. Когда-то, в эти дни зимнего солнцеворота в Римской империи праздновали день рождения "Непобедимого солнца", которое теперь символизирует «Солнце правды» - Господь Иисус Христос. В костелах и домах устраивают вертепы с изображением фигур Богомладенца, Богоматери, Иосифа, ангелов, пришедших на поклонение пастухов, а также быка и ослика.

Повсеместно устраиваются ярмарки и распродажи. Для Рождества характерно тесное переплетение церковных и народных обычаев. Детвора ходит по домам с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ получают подарки, а скупых хозяев подвергают высмеиванию. Расхаживают ряженые: медведь, лиса, волк, коза, а также старик и старуха. Процессии сопровождаются весельем и шуточными сценами. Существует традиция зажигать перед началом святок в домашнем очаге "рождественское полено". Головешки хранят, веря в их чудодейственную силу при болезнях и грозе. Предпраздничный ужин – сочельник проводят в домашнем кругу. Трапеза состоит из постных блюд, а скоромная пища – свинина, индейка, гусь подается в первый день Рождества. Изобилие праздничного стола считается залогом благополучия в наступающем году.

С Рождеством связаны многие народные приметы, гадания о судьбе, замужестве, погоде и урожае. Святочный период длится от 25 декабря до 6 января и называется "священным двенадцатидневьем". Особо выделяются: 28 декабря – невинных младенцев,31 декабря – святого Сильвестра, 1 января – Новый год или день святого Мануэля. Встреча Нового года схожа на Рождество: то же веселое, лишь более шумное застолье, кое-где жгут костры да организовывают факельные шествия.

У МУСУЛЬМАН

5 декабря наступает 10-й день первого месяца – Мухаррам, 1432 лунного года Хиджры, - который носит особое название «Ашура» (от арабского слова «гашара» - «десять»). Согласно мусульманскому преданию, с ним связаны сотворение Небес, Земли, ангелов, а также первого человека Адама и переселение его в Рай. Светопреставление – Конец времен тоже должен наступить в день Ашура. На него приходится и множество счастливых случаев, связанных с пророками: ковчег Нуха (Ноя) причалил к горе Джуди (Арарат), Юнус (Иона) был вызволен из чрева кита, родился Ибрахим (Авраам), спасся от преследования фараона Муса (Моисей), и, наконец, вознесся на небо Иса (Иисус). Правоверные стараются поститься, читать Коран, радовать детей и близких. Как сказано в одном из хадисов: если кто посетит больного в день Ашура, это равносильно посещению всего человечества. А человек, который даст напиться жаждущему, получит стократное вознаграждение.

У мусульман-шиитов пост в этот день обязателен, так как совпадает с главной датой шиитского календаря: поминовением внука Пророка – имама Аль-Хусейна ибн Али, павшего в 680 году смертью шахида – борца за веру. Первые десять дней шииты оплакивают смерть мученика и до окончания месяца посвящают ему религиозные обряды. Считается - как правоверный проведет месяц Мухаррам, так и пройдет и год.

У ИУДЕЕВ

21 декабря наступает Ханука, еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, случившегося при освящении Храма после победы войска Иуды Маккавея над греческим царем Антиохом.

Начинается он 25-го числа месяца кислев и длится восемь дней. Во втором столетии до нашей эры к власти в Греции, в состав которой входила тогда Иудея, пришел Антиох Епифан. Началось притеснение религиозной жизни евреев. Тора стала запретной книгой, соблюдение иудейских ритуалов строго наказывалось, повсюду были установлены статуи греческих богов. Антиох назвал своим именем Иерусалим и конфисковал храмовые сокровища. Результатом стало восстание под предводительством семьи Маккавеев. Нападая на отдельные отряды, армия повстанцев одерживала одну победу за другой. За три года завоеватели были вытеснены с территории страны. Предание гласит, что иудеи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел целых восемь дней, пока были приготовлены новые запасы. Таким образом, Храм был заново освящен.

В память об этом в течение недели каждый вечер в окнах зажигают свечи, начиная с одной и до восьми. В Хануку у детей школьные каникулы, принято дарить им игрушки а также деньги. О давних событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь». Дети лакомятся пончиками с вареньем, взрослые – «латкесами», особыми картофельными оладьями.

Косма Демиевский, "Сегодня"