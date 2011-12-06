В РПЦ шокированы новой постановкой оперы Глинки "Руслан и Людмила"

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не пошел в Большой театр на новую постановку оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила", так как ему рассказали, что в спектакле есть откровенные сцены.

"Меня приглашали на "Руслана и Людмилу", но предупредили, что под конец на сцену выскочат голые женщины. Представьте себе священнослужителя, который будет присутствовать на таком спектакле! Но потому, что я на него не пошел и не пойду, я не могу его критиковать", - заявил в интервью газете "Комсомольская правда" православный иерарх, который известен также как композитор.

По мнению митрополита, данная постановка в Большом отражает современную культурную ситуацию. "Многие мои знакомые, которые после открытия Большого театра посетили эту оперу, были в состоянии шока. Но это лишь отражает общее состояние мира культуры. То, что происходит сегодня с нашим искусством, очень тревожит", - сказал он. При этом владыка Иларион не признает за Церковью роли цензора.

"Церковь очень часто высказывает свое мнение по поводу тех или иных произведений искусства. Но, конечно, мы не можем быть цензорами - Церковь дает им нравственную оценку, а люди потом сами выбирают: ходить или не ходить на эти спектакли", - сказал он.

Митрополит Волоколамский высказался за кардинальное изменение роли телевидения в роли общества. Он с сожалением констатировал, что российскую телеаудиторию потчуют "развлекаловкой, попсой, передачами, в которых пропагандируется насилие и разврат", "происходит героизация преступников, пропаганда половой распущенности". "Мы хотим, чтобы телевидение играло воспитательную роль, а не роль развратителя нравов", - подчеркнул иерарх Русской церкви.

NEWSru.com