У шиитской мечети прогремел взрыв, погибли 48 человек

До 48 человек возросло число жертв теракта у шиитской мечети в центре Кабула.

Среди погибших - много женщин и детей.

Взрыв, осуществленный смертником, прогремел у входа в шиитскую святыню в центре Кабула, когда там собрались сотни паломников для участия в церемониях Ашуры - траурных мистериях по случаю годовщины убийства имама Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году.

Еще один теракт был совершен сегодня у мечети в Мазари-Шарифе на севере Афганистана. Там погибли четыре человека, более 20 получили ранения.

ИТАР-ТАСС

