У шиитской мечети прогремел взрыв, погибли 48 человек
13:53, 06 декабря 2011Общество
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Теракт в Кабуле
До 48 человек возросло число жертв теракта у шиитской мечети в центре Кабула.
Среди погибших - много женщин и детей.
Взрыв, осуществленный смертником, прогремел у входа в шиитскую святыню в центре Кабула, когда там собрались сотни паломников для участия в церемониях Ашуры - траурных мистериях по случаю годовщины убийства имама Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году.
Еще один теракт был совершен сегодня у мечети в Мазари-Шарифе на севере Афганистана. Там погибли четыре человека, более 20 получили ранения.
ИТАР-ТАСС
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