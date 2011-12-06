Львовская область передала для „Украинского Рождества в Ватикане” елочные украшения

Работники таможенного поста «Стрый» Львовской таможни осуществили таможенное оформление елочных украшений для «Украинского Рождества в Ватикане».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской таможни.

В целом отправлено 2 тыс. елочных игрушек, среди которых декоративные и одноцветные стеклянные шарики и другие украшения ручной работы.

Как отмечается в сообщении, на прошлой неделе из Львовской области в Ватикан отправлено 43 елки, которые будут украшать Апостольский дворец.

Как сообщал УНИАН, главная рождественская елка, которая установлена на площади Святого Петра в Ватикане, доставлена из Закарпатья.

Торжественная церемония зажжения праздничной иллюминации на елке запланирована на 16 декабря, а двумя днями ранее Папа Римский примет правительственную делегацию и представителей христианских церквей из Украины.

Традиция устанавливать рождественскую елку на площади Святого Петра в Ватикане берет начало с 1982 года во время понтификата Иоанна Павла ІІ. БЕНЕДИКТ XVI продолжил традицию, по которой ели доставляются в Ватикан из разных стран мира.

У подножия ели обычно устанавливаются рождественские ясли, которые понтифик освящает в канун Рождества 24 декабря.

