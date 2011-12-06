Церковь призвала СМИ вместе "воспитывать" общество

Вчера, 5 декабря, Общественный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины пригласил для конструктивной дискуссии журналистов, представителей общественности, Церквей и профильных органов власти на круглый стол - «Как защитить

нравственность в Украине в интересах детей и общества в целом. Мнение общественности».

Цель дискуссии - проанализировать реальное положение вещей в государственной политике в сфере телевидения, радиовещания и прессы, а также эффективность применяемых мер по защите общественной морали в интересах детей и общества в целом.

Участники круглого стола обсудили состояние общественной морали в Украине, вопросы этических и законодательных границ в сфере деятельности СМИ и проблемы законодательного регулирования, прежде всего ситуацию вокруг Закона Украины «О защите общественной морали» и Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

От Украинской Православной Церкви в работе круглого стола принял участие председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

В своем выступлении протоиерей Георгий подчеркнул ответственность Церкви за состояние общественной морали и призвал украинские медиа сотрудничать с Церковью по воспитанию общества в Заповедях Божьих и христианских добродетелях. А также выразил удивление, что в Общественном совете при Государственном комитете телевидения и радиовещания отсутствуют представители традиционных религий.

Православие в Украине