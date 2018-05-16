Тайна Конца: почему люди жаждут этого знания?

Часть I ЗДЕСЬ

Часть II ЗДЕСЬ

Часть III ЗДЕСЬ

ПОСЛЕДНЯЯ ЛИТУРГИЯ В ДИВЕЕВО С ВОСКРЕСЕНИЕМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

Рассказывала Татьяна Макропуло из Комсомольска о «последней» литургии в Дивеево, на которой ей удалось побывать. Согласно преданиям, записанным в «Великой Дивеевской тайне», что по прошествии нескольких десятилетий гонений, запустения и разрухи Серафимо-Дивеевского монастыря, мощи преподобного возвратятся и обитель опять откроется, но, только на очень малое время. Да так, что только успеет отслужиться одна единственная литургия, как грянет конец всему сущему. И то, еще литургия только будет подходить к концу, как начнется воскресение умерших! Кто успеет причаститься, а кто не успеет тот не причаститься. Первым восстанет из своей раки преподобный Серафим, а уже за ним все прежде умершие праотцы, отцы, братия и сестры.

И вот в 90-х обитель Дивеевская передана Церкви, мощи преподобного торжественно возвращены и дело шло к первой литургии, хотя ее трудно было назвать первой, потому, что уже и до возвращения мощей на руинах собора служились определенно литургии с момента передачи. Но, то было не в счет. Вот мощи возвращены и завтра служится первая литургия во главе с патриархом, которая мнится быть последней.

Можно себе представить сложившуюся нервозную обстановку среди нахлынувших в обитель верующих с определенным эсхатологичным типом мышления. Некоторые радуются поменявшимся временам и вновь возрождающимся храмам и обителям, а для некоторых это лишь «малое время» с одной единственной, до конца не дослуженной литургией и потом ужас и мрак великого Дня Гнева Господня или просто – Страшного Суда Божия. Вместо радости тревожные ожидания, мрачные настроения.

Вот на утро следующего дня верующие собираются в центральный собор. Литургия одна за другой своими составными частями отходит, вот пропели «Херувимскую», вот отошло и «Милость мира». Литургия, таким образом, вплотную приблизилась к «Отче наш», а затем уже и к запричастному стиху. Тревога и напряжение, связанное с осуществлением, чего то, сейчас значительного, ожиданием конца витают в напряженной, накаленной до предела атмосфере собора. Людей много, по местам то там, то сям слышатся всхлипы, истеричные возгласы, крики бесноватых. Из-за многолюдства, толпа переполняющая храм людей по временам колеблется волнами то с одну, то в другую сторону.

И вот пошел слух, слух на слух, от уст к устам. Он молнией прорезал сознание верующих: восстал, воскрес преподобный. Кое-где, слышен не то радостный, не то скорбный плачь, переходящий в рыдание. Мало того, что восстал, он уже ходит между верующими богомольцами в соборе. Патриарх, архиереи и вообще духовенство его не видят. Видят его только достойные, кому дано, кто будет восхищен сейчас ангелами «на облаки, в стретение Господне на воздусех»… Напрягают слух, дабы слышать с неба грозную трубу Архангела, которая вот, вот должна вострубить. Страшно!

Татьяна далее говорит: «Я собрала все свои силы и стала пробиваться сквозь толпу, дабы бы увидеть, хоть одним глазом восставшего. В конце концов, после длительных поисков мне указали на старичка, внешне очень похожего на преподобного. Я протиснулась к нему и стала с ним беседовать. Но, увы. Благообразный и добродушный старичок, к моему великому удивлению, вовсю отрицал свою, какую либо малейшую принадлежность к воскресшему, то, что он святой Серафим. Я была несколько обескуражена и разочарована».

Литургия была благополучно завершена, все причастники, кто задумал в тот день причаститься – причастился. Все закончилось, но реальность не изменилась. Солнце продолжало ясно светить, и конец мира не настал.

Что можно сказать в завершение описания данных событий? Люди живут мифами, и питаются мифами. Они есть источник религиозного вдохновения масс. Еще древнегреческий поэт Гомер писал о воспитательной для юношей, созидательной для правителей и государства силе мифа. Миф вдохновляет, подвигает на подвиги. В нем искра духовного бытия. Так есть.

Обретение тетрадок рукописей помещика Мотовилова, в которых записаны беседы со старцем Серафимом Саровским, его пророчества, в том числе и «Великая Дивеевская тайна» принадлежит профессору Харьковского университета Сергею Нилусу, автору широко известных в России и за рубежом «Протоколов Сионских мудрецов». Источник один. Сергий Нилус нашел их на одном, каком-то ветхом чердаке заброшенного дома, вместе с «Протоколами». Нашел и все. Больше не сообщает никаких подробностей. Ни места обретения, ни города, ни названия улицы, ни номера ветхого дома – ровным счетом ничего! Странно.

Сомнительность печально знаменитых «Протоколов» внесших свой страшный вклад в разжигание межнациональной, религиозной розни и то кровопролитие и погромы еврейского населения, которое вскоре они вызвали, бросает черную тень и на сами «Записки Мотовилова». И главное – сомнительность, историческая спорность, если не сказать прямо: недостоверность, подложность находки, для историка налицо. Но, вот загадка? Тайна, в которую не может войти никто ни из великих духовников, ни знаменитых психологов, они - эти рукописи, являются важнейшим источником религиозно-национального вдохновения огромных масс верующих людей конца 19-го, 20-го веков и вот уже начала 21-го.

Последнюю Тайну Конца никому, кроме Бога, не дано знать. Но, люди жаждут знания этой Тайны.



ПЕНЗЕНСКАЯ ЯМА (2007 - 2008 г.г.)

С октября месяца 2007 года в пещере, глубоко под землей находились 29 человек ожидающих конца света. Четверо из них дети, не могущие осознать ситуацию.

Отец Андрей Кураев говорит: «пройдитесь по нашим храмам, по книжным лавкам и вы найдете массу разнообразной истеричной литературы о видениях, откровениях, знамениях, тайнах, загадках о конце света и очень мало найдете литературы о жизни во Христе».

Я же скажу, что учение о конце мира, апокалиптике, не благочестивое, такое себе, народное предание, дополнение к учению церковному, как бы мы не желали сие скрыть ведущие богословы, но – основной винт его! Так есть! Почитайте самого Христа в Евангелии. Особенно Матфея 24 главу. Ого, ничего себе дополнение! Завершение, скорое прекращение видимых времен и наступление Нового Царства Христова – основная идея Евангелия.

Убери по совету отца Андрея апокалиптику из Евангельских текстов и останется, что? Ничто! Один суть голый, холодный моральный императив, что наименьше всего желали бы видеть верующие. Это неинтересно мятежному человеческому духу. Дух человечь хочет спорить, противостоять, бунтовать. Убери учение о конце света из нашей догматики и церковь превратится в такой себе морально-этический клуб! Людие мыслите! Кто хочет, опровергните меня.

И вот, Пенза! Чем кончится еще неизвестно?

В психоэмоциональном комплексе людей произошла очередная тяжелая, болезненная вспышка апокалипсического безумия! А сколько их было в истории - не перечесть! Я слышал высказывания по сему поводу разных богословов, политиков, священников и все они суть сводятся к банальному повторению одного и того же: виновны, еще царская власть, потом - советская власть, что людей духовно правильно не довоспитали, не доглядели, прогавили, просмотрели! Ой, Господи, какие мы плохие! Все на нашей совести! Каемся, наверстываем упущенное, извлекаем для себя уроки на будущее… И так далее и тому подобные неумные наши и близорукие «глаголы».

Скажите, можно ли вразумить заблудших старушек, мотающихся бодро по судам, что бы с них сняли пресловутые коды? Нельзя, невозможно, потому что в них от этих мотаний проснулась вторая молодость. Религия – сильнейшее побуждение человека к действию!

А пещера под Пензой и коды – одного поля ягоды.

Я думаю, следует мудро признаться в своем человеческом бессилии перед данными вспышками апокалиптического безумия, перед бунтом духа человека против всего разумного, мудрого, стабильного, созидательного. Это тайно-радостный побег в мир раскрепощенных разнузданных инстинктов, и как ни парадоксально признать - это одна из форм, правда, уродливых, стремления к внутренней духовной свободе. Факт - вирус агрессивности, бунта живет в человечестве изначально и его не искоренить никакими суть благонравными воспитаниями и методично учебными приемами.

Как в мире природы бывают разрушительные ураганы, бури, смерчи, точно также и в духе человеческом были и будут подобные явления. Наше дело только, сколько в наших силах, присаживать сие не в меру взбунтовавшееся духовное безумие и благоговеть в глубочайшем смирении перед вечной Тайной Божией, тайной мира, природы бытия и не делать неумных плоских заявлений, советского типа: не довоспитали, упустили, проглядели. Давайте честно скажем: предотвратить это нельзя, невозможно.

Развитие мира постоянно происходит в катастрофических «апокалиптических» ритмах, поиск гармонии в мире бессмыслен, нам лишь приходится с ужасом наблюдать всеразрушающую ярость времени.

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Человечество не нашло еще, да и вряд ли найдет в дальнейшем, действенные механизмы контроля над собственной агрессивностью, фатальным безумием, своей падшей природой. Это вопрос к Богу. Мы верующие знаем и верим, что невозможное человекам, возможно Богу! Но только как долго придётся ожидать божественного вмешательства - неизвестно. Мы благоговеем перед вечной тайной Божией.

Если бы мы нашли лекарство от духовной болезни, в мире автоматически снялись бы, разрешились коренные проблемы человечества, над которыми оно титанически борется уже вот сколько тысячелетий и главная из них - проблема войн и ужасов, убийств, терактов преследующих нас почти что повсеместно.

А так, библейское Откровение на все времена – жизнь мира есть не рай, но, увы, изгнание из рая. Терния и волчцы видятся нам вместо благоцветущих роз.

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Священное Писание, Церковь и Святые Отцы предостерегают и предлагают нам для спасения души модель взрослой религиозности: спасение души и чистое, непорочное житие. Сия истина верна, спасительна и главное — созидательна в плане жизни: как будущей, так и настоящей. Их девиз: не бояться призраков страшной ночи жизни, но, благоговея пред вечной тайной Божией - надо жить, надо любить, надо верить! Так есть.

В истории же вселенского религиозного сознания, были два человека – Мухаммед (основатель Ислама) и Мартин Лютер, сказавшие по данной теме одинаковы слова: «Если мне скажут, что завтра конец света, то еще сегодня я посажу дерево!»

Стоит прислушаться. В них есть зернистая мысль.

Архимандрит Аввакум (Давиденко) - для "УНИАН-Религии"

