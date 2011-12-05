В Киеве проведут гей-парад

С 16 по 19 мая 2012 года в Киеве пройдет международный форум "Киев-Прайд 2012".

Такое решение принял организационный комитет прайда, в который вошли ЛГБТ-активисты из Киева, регионов Украины, а также представитель Беларуси.

Как сказано в сообщении оргкомитета прайда, в рамках этого мероприятия планируется провести шествие по центру Киева представителей ЛГБТ-сообщества (сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров), правозащитников и всех тех, кто выступает за равенство в обществе в независимости от сексуальной ориентации и против дискриминации ЛГБТ.

Кроме этого, в эти дни в Киеве планируется проведение форума политиков и лидеров общественного мнения с участием представителей Украины и стран Евросоюза, а также просмотр фильмов, связанных с тематикой проведения аналогичных мероприятий в других странах мира, и другие культурные мероприятия.

"Целью этого мероприятия является показать обществу, что геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы являются такими же людьми, как и все, и они должны иметь такие же права, что и другие граждане Украины. Мы выступаем за равенство всех граждан, независимо от их сексуальной ориентации и против дискриминации в украинском обществе, так как это делается во всех европейских странах, ведь Украина - это часть большой Европы", - сказал член оргкомитета форума Тарас Карасийчук.

По его мнению, этот прайд должен помочь геям и представителям ЛГБТ-сообщества страны в целом преодолеть тот страх и психологические проблемы, которые возникают у них после осознания своей сексуальной ориентации, помочь им осознать, что они не одни, а обществу - преодолеть стереотипии по поводу этих людей.

"До последнего момента Украина оставалась одной из последних стран в Европе, где не было прайд-движения. Это было очень странно, учитывая, что Украина - самая свободная страна в СНГ. Создание и проведение киевского прайда значительно укрепляет позиции публичного правозащитного ЛГБТ-движения в Восточной Европе, достаточно гомофобного регионе, где люди мало осведомлены о реальной жизни гомосексуалов", - сказал лидер общественной организации "ГейБеларусь" Сяргей Андросенка.

Украинская правда