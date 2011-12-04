25% жителей Брюсселя исповедуют ислам

В настоящее время мусульмане составляют одну четверть населения столицы Бельгии. Таковы результаты нового исследования, проведенного Католическим университетом Ливена, авторитетного франкоязычного университета Бельгии.

В реальных цифрах количество мусульман, проживающих в Брюсселе (здесь сосредоточена половина всех верующих), достигло 300.000 человек. А это означает, что Брюссель стал на сегодняшний день наиболее мусульманским городом Европы.

В практическом аспекте Ислам "мобилизует" в Брюсселе больше людей, чем римско-католическая церковь, политические парии и даже профсоюзы, говорится в исследовании, обнародованном в конце ноября.

Его автор, социолог Феличе ДАССЕТТО предсказывает, что в 2030 году мусульмане станут в Брюсселе большинством.

В целом в Бельгии верующие составляют примерно 6% от общей численности населения, и это один из самых высоких показателей в Европе. Данное число, как ожидается, перешагнет отметку в 10% к 2020 году.

Согласно ДАССЕТТО, Ислам в Брюсселе становится все более заметным: появляется больше мечетей, минаретов, покрытых женщин и мусульманских организаций.

Большинство мусульман в Брюсселе являются выходцами из Марокко (70%) и Турции (20%), остальные 10% — из Албании, Египта, Пакистана и Северной Африки. Они начали прибывать в Бельгию в 1960-х годах на заработки. Хотя программа по поиску зарубежной рабочей силы была отменена в 1974 году, многие мигранты остались и привезли сюда свои семьи.

Сегодня мусульманская община продолжает расти из-за высоких темпов рождаемости. Как и в других европейских странах, возраст мусульманского населения Бельгии очень молод. Почти 35 процентам марокканцев и турок меньше 18 лет, тогда как бельгийцев такого возраста всего 18%.

mignews