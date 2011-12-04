Патриарх Варфоломей призвал к свободе вероисповедания

В своем выступлении на собрании экспертов по вопросам свободы вероисповедания и религиозных прав меньшинств, Вселенский патриарх Варфоломей I сказал, что необходимо уважать «неотъемлемые права каждого человека, их стремления и права на свободу вероисповедания, которые должны быть важными компонентами для поддержания терпимости в отношениях между всеми Божиими созданиями».

Патриарх Варфоломей сделал свои заявления на конференции в Стамбуле, посвященной свободе вероисповедания и правам религиозных меньшинств, которая проводится при финансовой поддержке Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), Комиссией церквей по международным делам и по приглашению Вселенского патриарха.

Мы призваны содействовать диалогу между всеми общинами и народами для создания мира, согласия и толерантности в мире, который сталкивается с насилием, конфликтами и религиозной ненавистью», – сказал патриарх.



Он добавил: «Для того чтобы избежать таких ситуаций ненависти и нетерпимости, необходимо позволять людям верить, практиковать, и содействовать религии в соответствии со своими убеждениями и выбором, без какого-либо препятствия, что является правом каждого человека».

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