Введение во храм Богородицы: о празднике – на специальном сайте

4 декабря Православная Церковь будет отмечать великий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Будущая Божья Матерь, а пока что совсем еще маленькая девочка Мария вводится в Иерусалимский храм.

Это событие не описывается в Евангелии, нам известно о нем из церковного предания. Первосвященник Захария ввел Деву-младенца в Святая святых Иерусалимского храма, это было неслыханным, никогда раньше невиданным делом. Поскольку и сам он имел право входить в это священнейшее место только один раз в году. С точки зрения Закона Захария как бы совершил преступление, но на самом деле это было пророческое деяние. Дело в том, что главная ветхозаветная святыня – Ковчег Завета, когда-то хранившийся в Святая святых, а в то время уже утраченный, был только образом Божией Матери, и вот в пустующее святое место приходит сама Богородица!

Введение празднуется 4 декабря и всегда приходится на Рождественский пост. Этот праздник особенно любят монахи и монахини, по примеру Божией Матери посвятившие всю свою жизнь Богу.

Об иконе праздника, его обычаях и знаменитых храмах расскажет специальный сайт – «Введение» в кольце праздничных сайтов «Пасха.ru».

Широкий спектр материалов, посвященных празднику, предлагает посетителям Детская страничка портала.

А раздел Поздравительные открытки предоставляет возможность отправить яркие нарядные поздравления с нынешним праздником ― Введения во храм Пресвятой Богородицы.