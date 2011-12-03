Стоимость постного рациона около 50 гривен в день

По самым скромным подсчетам, на сбалансированный рацион украинцами тратится в среднем около 50 гривен в день. Постные дни - понедельник, среда и пятница - обойдутся немного дешевле, поскольку в эти дни не позволяется есть рыбу и растительное масло.

Ошибочным является мнение многих о том, что отказ от мяса дешевле обычного рациона. В среднем потребляется в 2-2,5 раза больше овощей и фруктов, цены на которые порой «кусаются». Среднестатистический человек, питаясь дома, тратит на еду около 30-37 гривен в день.

При этом чувство сытости обретается благодаря белковой пище. В период Поста необходимо заполнять белковые пробелы, что стоит на порядок дороже. Кроме того, по прогнозам экспертов, цены на такие продукты, как рыба, сухофрукты и орехи к концу годы стремительно возрастут.

Например, сегодня в Украине изюм (25-37 грн./кг) и грецкие орехи (70 грн./кг) в рознице стоят дороже, чем килограмм куриных окороков (22-25 грн./кг) или свинины (45-55 грн./кг). Курага и чернослив - по цене 60-70 грн./кг - также обгоняют мясо. Не говорим уже об экзотических фруктах, кедровых или лесных орехах.

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