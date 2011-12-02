В Болгарии помолятся за жертв злословия

В Болгарии одновременно в разных городах планируют отслужить молебны за людей, ставших жертвами интриг, сплетен и злословия, сообщает болгарское издание «Двери Православия».

Инициативная группа из болгарского города Русе на специальной странице в Facebook выступила с призывом ко всем священнослужителям и мирянам Болгарской Православной Церкви вечером 5 декабря, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца (по новому стилю), отслужить молебны за жертв злословия и клеветы.

Идея проведения подобного национального молебна, по словам организаторов, возникла под влиянием участившихся в последнее время случаев построенных на сплетнях и клевете несправедливых публичных обвинений в адрес некоторых священнослужителей. Одним из предлогов для проведения молебна стало недавнее необоснованное, по мнению некоторых мирян, отстранение священника от должности настоятеля храма в Русе.

По мнению инициативной группы, эти случаи отражают опасную тенденцию изменения стиля и методов работы в нынешней Церкви, противоречащих христианскому учению.

«Давайте будем креативны, потому что Господь призвал нас как соработников и помощников на Его ниве!», — заявляют инициаторы и предлагают не проводить характерные для современного светского общества «стачки» или «протесты», а поступить «по-церковному» и в день памяти великого святого, прославившегося честностью и скромностью помолиться за жертв злословия.

Уже известно, что подобные молебны состоятся в Русе, Пловдиве, Велико Тырнове, Плевене и Софии.

Седмица.



