«Предания» о страхе конца

Часть I ЗДЕСЬ

Часть II ЗДЕСЬ

«СТОЯНИЕ ЗОИ КУЙБЫШЕВСКОЙ»

“В городе Куйбышеве вся земля да поклонится тебе Господи ...” так поэтично начиналась широко известная повесть о Зоином стоянии с иконой святителя Николая. Этот чудесный случай произошел в 60-х годах как раз в разгар Хрущевских гонений на Церковь.

Молодежь собралась на вечеринку, когда начались танцы, девушка Зоя взяла икону святителя Николая, и пошла танцевать. Наказание Божие и угодника тут же неминуемо постигло кощунницу, у нее мгновенно деревенеют и отнимаются руки и ноги, тело каменеет, приобретая беломраморный оттенок, милиция и врачи не могут ее сдвинуть с места, оторвать от пола. В таком оцепенении она простояла с Филиппова поста до Пасхи (128 дней). На Пасху Зоя приходит в себя, приносит покаяние о содеянном, причащается и уже с миром уходит с земли живых.

Случай этот набрал широкой огласки в стране. О нем писала атеистическая пресса областных и районных масштабов, стремясь завуалировать это событие. Отдал дань случившемуся в Куйбышеве и такой одиозный материалистический журнал тех лет как “Наука и религия”.

«КЛАВДИЯ БАРНАУЛЬСКАЯ»

Следующим повествованием, охлаждавшим антирелигиозный угар тех лет, является “Сказание об Устюжаниной Клавдии Барнаульской”. Это событие, происшедшее в городе Барнаул, подходит вплотную к центральной теме этой статьи об “эсхатологии”.

Конец света этих видимых времен, совершается не где-то или когда-то в отдаленном будущем, но уже сейчас, сию минуту, для отдельного конкретного человека и он предстает со своими добрыми и злыми деяньями перед лицом Бога, грозного и неподкупного Судии. Клавдия общественная деятельница, активистка, неверующая в Бога и борющаяся с религиозными предрассудками как часто случается в жизни, тяжело заболевает.

Ее госпитализируют, делают операцию, во время которой она умирает. Казалось, все окончено. Но, нет. Бог Творец полон энергий, таинств и замысла о жизни, источником которой Он и является, и для того, чтобы жила религия, вера, главный инструмент Его Откровения миру, Он иногда идет на нарушение материальных законов, “Побеждаются естества уставы...” 9 ирмос канона Успения.

Клавдия оказалась в морге. Когда санитары вносили в морг очередного мертвого, они заметили у Клавдии признаки жизни, чуть заметные движения рук, ног. Ее стали отогревать лампами и через некоторое время она вернулась к жизни. Удивлению врачей не было пределов. Они услыхали о доселе неслыханном: Клавдия рассказывала о своих посмертных хождениях. Она рассказывала, что видела новое небо и новую землю, места посмертного пребывания праведных и грешных, какое тем и другим бывает воздаяние.

Я, в свое время, в годы моего прихода к вере, отдал дань переписыванию этих замечательных свидетельств веры. У меня до сих пор есть эти тетрадки, переписываемые почти всегда на одном дыхании и с таким жаром духа. Иногда в дни тягостных раздумий о судьбах веры и Церкви, я достаю их, перелистываю. Пожелтевшие страницы уже рассохшиеся и рассыпающиеся, но по-прежнему, несущие тот отблеск, тот духовный заряд, согревающий холодеющий дух, и на душе становится теплее, радостнее. В них сладость веры, испытавший ее блаженство. Настоящее уныло, что прошло, то будет мило.

«СВЯТЫЕ» ПИСЬМА

“Так говорит Господь: не слушайте пророков, пророчествующих вам; они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего... Ибо кто стоял в свете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в Моем свете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их” Иерем.16-22.

Среди благодатных плодов духовно-спасительного сеяния, следует упомянуть о литературе, одно от другого неотделимо, носящий отпечаток нездорового религиозного мистицизма, а то и вовсе болезненного, если не сказать пагубного. Это апокрифически подметные “святые” письма-листовки, предания, легенды, не имеющие ничего общего с Божественным Откровением и часто даже противоречащих ему. Через них красной нитью проходит ложный эсхатологизм: предсказание скорого конца света, уже якобы пришедшего в мир антихриста; указываются конкретные сроки печатей и т.д.

Есть люди в этом мире, которым кажется, что современное развитие мира движется сплошь и рядом в катастрофических ритмах. Они сгорают от нетерпеливого ожидания конца. Им интересно наблюдать, как человечество могло бы реагировать на вселенскую катастрофу, сами ж, в свою очередь, панически боясь ее. На каком-то определенном периоде своего духовного развития им начинает казаться, что мир находится во власти вражьих темных сил, масонов, их заговоров, причем эти силы по своему могуществу таковы, что могут смело соперничать с Силой Божией.

Бог для таковых людей, кажется, где-то далеко-далеко и вряд ли вмешивается в человеческую драму и вот они одни предоставлены сами себе во вселенской схватке с антихристовыми силами. Жизнь мира в таковом рассмотрении настолько ужасна, что психологически возникает желание как можно скорейшего ее завершения и конца.

В маниакальном круговороте, кипении эсхатологических страстей по скорейшему приближению конца света уместно все: и бумажные стаканчики с ядовитой жидкостью, которую, желая приблизить конец, приняли обитатели Джонстауна; и огонь Уганды, пожегший 420 человек; и газ в Токийском метро, которым потчевала параноидальная секта Аум Синрикье японцев, не ожидавших такого близкого конца света и не могущих понять, что случилось с умами и мозгами предводителя этой секты Сьёко Ассахары. Эсхатологическая история на Софийской площади, так называемого Белого братства в начале 90-х, это детская песочница по сравнению с Джонстауном, Угандой и Токио.

Впрос: с чего все это начинается? И я отвечу без обиняков – с тайной околоцерковной литературы.

Это было где-то середина 70-х, я ходил в 6-й или 7-й класс средней школы и вот в один из дней мама обнаруживает в почтовом ящике странное письмо без обратного адреса, вскрыв, начинает читать вслух в присутствии собравшихся всех домашних, кажется, присутствовала и тетя Галя, жившая за несколько дворов от нас:

“Святе письмо: дванадцятирічний хлопчик був на березi моря, вiн пiднiмає очi i бачить на “облаках небесних” стоїть чоловiк, ось вiн спускається, сходить на берег i йде до нього i говорить: послухай, цi слова пророчества цього, що я тобi зараз скажу, передай ближнiм i дальнiм, те, що почуєш зараз з вуст моїх.

Передай всiм дорослим — хто це письмо знає й приймає, той в огні не горить, у воді не тоне, й наглою смертю не вмирає, Господь і Матір Божа його приймає.

І так слухайте - скоро, скоро буде кiнець свiту i Страшний Суд, Великий День Гнiву Господнього. Люди молiться Богу i готуйтесь. Я не простий чоловiк, що сказав тобi це, я — Господь.

Хто прочитає цей лист i перепише 9-ть разiв i розiшле, той матиме велику нагороду вiд Бога i в цьому годi в нього буде велике i несподiване щастя. Хто ж прочитає i порве i не перепише 9-ть разiв, того в цьому году спiткає велика бiда або хвороба. Люди будьте пильнi в цьому. Амiнь”.

По окончании последних слов “святого письма” в доме на мгновение воцарилась тишина, только слышно было, как трещат дрова в печке, но вскоре разговор прервавшийся на мгновение разгорелся и затрещал с новой силой. Я наблюдавший с теплой лежанки за взрослыми, учуял, что чтение загадочного письма произвело впечатление на них простых сельских людей немалое. Здесь пришлись к слову и шедшие недавно на Советский Союз китайцы, что в народе где-то было говорено: “А як пiде китаєць, буде свiтовi кiнець”, и ядерная война благодаря советской пропаганде, исходящая от американцев с их страшной в те годы нейтронной бомбой, способной сорвать якобы Землю с ее оси и орбиты, и полетит она, сорвавшись в темных пространствах вселенной неведомо куда. Так думали селяне. Словом, говорилось под впечатлением письма многое и страшное, что может ожидать мир в будущем. Разговор затянулся до позднего вечера.

Малорелигиозные крестьяне вдруг стали сильно религиозными. Вспомнили и Библию, в которой сокрыта тайна о конце времен. Но читать саму Библию мои родственники и соседи не имели возможность, потому что в селе она редко у кого имелась. Также, как и дать правильное видение этой теме было некому - священника в селе не было. В распаленных мысленными воображениями головах крестьян, не знающих Света Священного Писания, из архаичного океана подсознательного и бессознательного, всплывали страшные драконические чудовища, образы: то разрушающиеся и исчезающие царства мира сего, то водные или огненные стихии природы, то идущие на людей страшные, доселе неведомые, неизлечимые болезни и моры.

Припомнили и широко известный народный апокриф, что перед концом мира, в Библии мол-де, написано, мир будет основан колючей проволокой и будут летать железные птицы и клевать людей… однозначный намек на линии электропередач и самолеты, сбрасывающие бомбы. То есть «железные птицы», клюющие людей, землю и все что на ней. Естественно ничего подобного в Библии нет. Эти мысли родились в апокалиптичном сознании людей переживших грозные события 20-го века: первая и вторая мировые войны, в которых стали применять неслыханную доселе технику уничтожения.

Взрослые так заговорились, что забыли включить свет, а между тем, в хате стало совершенно темно. Мне, обладавшему необычайно впечатлительной натурой школьнику, казалось, что земля вследствие мировых потрясений, о которых сколько говорилось, пророчествовалось здесь, уже давно сошла с орбиты, уже она далеко от солнца мчится в неведомой темноте. Стало жутко.

УСТНЫЕ «ПРЕДАНИЯ» О СТРАХЕ КОНЦА

Очень боялись сельские жители болезней, особенно такой болезни как рак. В нашей местности от него умирали сравнительно молодые или средних лет люди, перешагнувшие 40-50-летний рубеж. В народе складывались легенды о причинах ракового мора. Сознание человека стремилось дать этому не только рациональное, но и иррациональное объяснение. О постах, о здоровом образе жизни по Заповедям Божиим, крестьяне что-то отдаленно слыхали, но не могли вспомнить. Пьянство, невоздержность в пище и питье - до сих пор не берутся в счет. Причины болезней людям привычнее искать в “виртуальном”.

И вот народное предание, дающее ответ, почему умирают от рака люди средних лет.

Это произошло в Лохвицком районе, в поселке Червонозаводском, там, где сахарный завод. Шофер, работавший на грузовой машине, перевозивший сахарную свеклу с колхоза на завод поздно вечером уже “порожняком” возвращается домой. Вдруг видит из посадки выходит совершенно голый мужчина и умоляюще дает знак, просит его остановиться. Удивленный и ошарашенный неожиданным, и слегка испуганный шофер останавливается с мыслью: “Не разбойник ли?” “Не засада ли?” но неведомое чутье подсказывает ему стать. Нагой стал просить одежды, дабы он мог явиться на люди и добраться домой.

Он просит шофера съездить домой и привезти ему старую и рваную одежду. Странность загадки усугубилась повторением просьбы незнакомца: “Только прошу тебя, привези обязательно очень ветхую, насколько можно распадающуюся, лишь бы прикрыть наготу”.

Шофер приезжает домой, говорит жене так и так нужна одежда. Посовещались: “Ну, как везти старую, рваную, говорит жена. Это будет насмешка над человечеством. Все-таки, как ни есть, живем ничего, зажиточно”. А это был Брежневский период, люди стали действительно лучше жить в сравнении с предыдущим временем. В конце концов, жена дала мужу одежду для незнакомца, какую сама сочла за нужное дать и не новую, но и не старую. Шофер повез ее на место, где встретил голого.

Мужчина вышел, как и условились из посадки: — Ну что, привез? — Привез. Вот твоя одежда, что приготовила моя жена, не новая и не старая, а так себе средняя, одевай. — “Ну зачем же ты привез такую? — сокрушается незнакомец. — Я же просил, умолял привезти мне очень ветхую. Вот смотри теперь, здесь пророчество: какая одежда, есть привезенная тобой на мне, таковы будут умирать и люди: не молодые и не старые, а так себе средний возраст”. На этих словах находящийся рядом в кабине незнакомец стал невидим.

Через некоторое время мне пришлось быть в Лохвицкой церкви и беседовать со священником. Отец Иоанн на мой вопрос о письме сказал, что подобные писания не имеют никаких последствий для конца мира, им не следует придавать значения, а уж тем более переписывать. Самое лучшее, что можно сделать с подобными письмами — это порвать и сжечь. Но все же, вот где психологическая пружина непослушания верующих официальной иерархии, я, почему-то, сохранил, сберег это письмо. «Может авось, что то и будет?»

Уже будучи на служении в Церкви сначала в Почаеве, затем на Полтавщине мне попадалось читать много разной эсхатологической литературы, стремящейся открыть главную тайну мира, предсказать скорый конец света: это и “Письмо Кукши”, и “Откровение старцу Каллинику о 92-м годе”, и “Великая Дивеевская тайна”, и «Сон Иоанна Кронштадтского», и “Бельгийский компьютер по кличке «Зверь»” и многие многие другие творения по большей части неизвестных авторов изобильно циркулирующие в нашей церковной среде.

“Я не посылал пророков сих, а они сами побежали” Иерем.17:23. Пророчества, содержащиеся в них с указанием конкретных сроков, годов и дней естественно не сбылись, да и не могли сбыться потому, что «Дня и часа того никто не знает» Еванг, но все же и игнорировать их нельзя, так как они являются главнейшим двигателем церковно-религиозной мысли. Здесь есть большое поле для исследователей.

Здесь диалектика пророчеств: чем точнее пророчество, тем больше риск ошибки. Посему лучше не пророчествовать, но просто жить в процессе истории и полностью доверять все Евангелию, где Господь ясно сказал: “Дня и часа того никто не знает; ни Сын, ни Ангелы, но только Отец Мой, который на небесах”. Мф.24:36.

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго так по вечерам бродить,

Чтоб утолить ненужную тревогу.

Анна Ахматова

Да, такой образ жизни, в полнейшем послушании ума и мыслей Евангелию и Церкви он мало интересен, но его главное достоинство в том, что он — спасителен.

Да, несомненно, жить в мире разных знамений, видений, “скитаний”, откровений психологически очень интересно, здесь, кажется, что духовная жизнь бьет ключом, драма истории разворачивается просто на глазах.

Но такая жизнь все же, надо помнить, утопична, мифологична, а утопия зачастую суицидна, самоубийственна. Посему мы из многих исторических примеров знаем: многие предводители сект и расколов, когда их пророчества о конце света не сбывались, кончали жизнь самоубийством, но мало того, что сами, еще и последователей своих заставляли убивать себя, дабы хоть таким, искусственным образом приблизить эсхатологическое время. Это не тот путь, который указал Господь, но путь действительно темных сатанинских сил.

Продолжение следует...

Архимандрит Аввакум (Давиденко) - специально для "УНИАН-Религии"