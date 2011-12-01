Около 200 кинокомпаний примут участие в XVI кинофестивале «Радонеж»

C 4 по 8 декабря 2011 года в Москве в Доме кино Союза кинематографистов РФ состоится XVI Международный кинофестиваль «Радонеж».

К участию в конкурсе принимаются фильмы не только строго церковной тематики — фестиваль интересуют размышления художника-христианина о жизни и смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей истории и любви к Отечеству, о современных проблемах человечества.

В форуме принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения духовно-нравственной тематики.

Фестиваль «Радонеж» проводится регулярно с 1995 года. В этом году в фестивале примут участие 189 теле- и кинокомпаний из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Программа фестиваля состоит из конкурсной программы кино- и телефильмов, а также информационной программы. Сеансы показов будут проходить в Белом и Малом залах Дома кино СК России 5-7 декабря с 9.30 до 21.00.

В рамках XVI фестиваля «Радонеж» пройдет также конкурс сценариев семейных фильмов «Вера, Надежда, Любовь», назовет своего лауреата американская кинопремия за лучший христианский семейный фильм «Мувигайд». По традиции, участники фестиваля выберут также лучший христианский фильм года, который получит соответствующие награды.

В жюри фестиваля вошли писатель В. Крупин, сценарист Ю. Арабов, режиссер В. Хотиненко, актриса В. Теличкина, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов).

Фестиваль «Радонеж» начнется 4 декабря в 13.00 молебном у Владимирской иконы Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах, что при Третьяковской галерее. Там же состоится и пресс-конференция.

Завершится фестиваль 8 декабря в 17.00 торжественной церемонией вручения наград и приемом в Доме Пашкова на Воздвиженке. Вести программу будет народная артистка России Лариса Удовиченко.

Программа, участники, расписание показов на сайте фестиваля «Радонеж».

Патриархия.ru