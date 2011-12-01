Атеисты США требуют снести статую Иисуса Христа

В начале 2012 года Лесная служба США решит судьбу статуи «Иисус большой горы» («Big Mountain Jesus"), которую 50 лет назад установила католическая организация Рыцари Колумба в честь солдат, погибших во время Второй мировой войны.

По сообщениям CWN, после жалоб атеистических организаций, которым не нравится, что статуя размещена на этом холме, в августе Лесная служба отказала Рыцарям Колумба в продлении разрешения на размещение статуи на территории федеральной земли. Однако противостояние со стороны местных жителей заставило Службу пересмотреть свое решение.

Конгрессмен Монтаны, Дэнни РЕГБЕРГ, прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Возможно, они еще захотят, чтобы мы забрали кресты и звезды Давида с нашего кладбища?.. Не думаю ... ».

Рассмотрение дела запланировано на начало 2012 года.

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ