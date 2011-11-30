В Стамбуле неизвестный с криками «Аллах акбар!» стрелял по туристам

В Стамбуле в самом популярном у туристов месте неизвестный мужчина открыл стрельбу по туристическим автобусам, сообщают информационные агентства.

Неизвестный открыл стрельбу в туристической районе у мечети Султанахмет (Голубая мечеть), ранены не менее двоих человек, сообщает Reuters со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Местное телевидение передало кадры, на которых в районе происшествия видны машины «скорой помощи».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk, мужчина, вооруженный помповым ружьем, неожиданно начал стрелять в сторону автобусов с туристами, которые находились на стоянке между мечетью, собором святой Софии и музеем Топкапы.

При этом он кричал «Аллах акбар!»

Полиция блокировала район происшествия, стрельба некоторое время продолжалась.

Позже стало известно, что полиция обезвредила злоумышленника. Он был задержан полицией у входа в музей.

Газета.Ru

