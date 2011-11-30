Заповеднику «Чернигов древний» передано 12 икон

В Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний" вернули 12 икон, отреставрированных в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Об этом сообщил ученый секретарь заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

По его информации, столичные специалисты отреставрировали иконы XIX века, среди них - "Князь Михаил и боярин Федор", "Христос Вседержитель", "Крест - Распятие", "Коронование Марии", "Бог Отец", "Жертвоприношение Авраама", "Апостол Павел", "Богоматерь с младенцем", "Святой Николай". Отдельные иконы будут представлены в действующей экспозиции заповедника.

С.Черняков отметил, что заповедник, фонды которого формируются с 1967 года, обладает уникальной подборкой икон, репрезентирующей иконописную живопись Черниговщины ХVII-ХХ веков. Часть коллекции попала в заповедник из закрытых церквей. Иконы находились в аварийном состоянии.

К жизни произведения религиозного искусства вернули мастера-реставраторы из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

На сегодня в академии бесплатно отреставрировано свыше 50 икон из фондов заповедника "Чернигов древний".

