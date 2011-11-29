Журнал Forbes назвал священство лучшей работой в мире

Согласно исследованию, проведенному в университете Чикаго и опубликованному в журнале Forbes, священство - лучшая работа в мире. На втором месте в рейтинге лучших работ стоит пожарная служба.

Далее в списке располагаются физиотерапевты, писатели, педагоги, учителя, артисты, психологи, финансовые агенты и инженеры, сообщает сайт Новости христианского мира.

Исследования показали, что люди наиболее счастливы тогда, когда их работа, в первую очередь, связана с оказанием помощи людям. Для таких людей финансовая сторона работы имеет меньший приоритет.

Рейтинг привлекательности работ замыкают руководящие должности - заработок людей на этих должностях велик, но отношения с другими людьми на такой работе неблизкие и холодные. Наименее удовлетворительной оказалась работа директоров организаций, занимающихся продажами и маркетингом, секретарей суда или лиц, обеспечивающих функционирование интернет-сайтов.